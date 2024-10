Colégio Ideal promove aulão para o Enem nesta quinta-feira (31/10)

VR Victor Rogério*

Registro do Aulão Enem de 2023, promovido pelo Colégio Ideal - (crédito: Divulgação / Colégio Ideal)

Nesta quinta-feira (31/10), o Colégio Ideal realizará mais uma edição do Aulão Enem, uma programação que traz conteúdos preparatórios para os estudantes que prestarão o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nos próximos domingos, 3 e 10 de novembro. As aulas terão início às 14h30 no Auditório da unidade Asa Norte do Colégio Ideal, localizado na SGAN 916 Módulo B, em Brasília.

Com o objetivo de aliviar a tensão nesta reta final, o evento terá temática de halloween, para gerar um ambiente de descontração e leveza para os alunos. Além disso, o tradicional aulão irá reunir as disciplinas de forma integrada, dividindo as turmas para explorar a multisciplinaridade dos conteúdos.

Somando 4,3 milhões de inscritos na edição de 2024, o Enem é o principal meio de ingresso no ensino superior do Brasil. Os candidatos irão realizar avaliações que abrangem conhecimentos diversificados. No primeiro dia (3/11), os alunos terão pela frente as provas de linguagens e códigos; ciências humanas e suas tecnologias e redação. Já no segundo (10/11), os conteúdos envolverão matemática e suas tecnologias, e ciências da natureza e suas tecnologias.

*Estagiário sob supervisão de Marina Rodrigues