Educação de Jovens e Adultos (EJA) tem inscrições abertas até 5 de novembro

A EJA é dividida em três segmentos, dos quais os dois primeiros correspondem ao ensino fundamental e o terceiro equivale ao ensino médio. - (crédito: Lúcio Bernardo Jr./Agência Brasília)

Estão abertas até 5 de novembro as inscrições para a Educação de Jovens e Adultos (EJA), segmento destinado a pessoas que não concluíram o ensino fundamental e/ou o ensino médio na idade regular. Não há limite máximo de idade para inserção no EJA, no entanto, a única restrição é a idade mínima em três segmentos: os dois primeiros correspondem ao ensino fundamental e só podem ser feitos por quem tem mais de 15 anos; já o terceiro, equivalente ao ensino médio, é exclusivo para quem tem mais de 18 anos.

“Essas pessoas idosas que estudam com a gente são pessoas que, geralmente, não tiveram acesso à escola. Muitas, inclusive, estão nas etapas iniciais; são pessoas que, muitas vezes, estão em situação de analfabetismo e a escola, para elas, é o exercício da cidadania que nunca conseguiram ter ao longo da vida, porque sempre viveram em função do trabalho, do cuidado dos filhos, dos netos…”, aponta a diretora da EJA da Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF), Lilian Sena.

“Elas conhecem um outro mundo. Diferentemente das crianças, elas são adultas, já vivem nesse mundo letrado, só que não leem, não escrevem, é como se fossem mesmo impedidas de exercer essa cidadania. O aprendizado é uma libertação”, completa a dirigente.

Pessoas interessadas devem fazer o cadastro no site da SEEDF ou pelo telefone 156, opção 2. No momento da inscrição, o candidato informa o endereço residencial ou do trabalho, para ser alocado na unidade de ensino mais próxima, e também indica se prefere cursar a modalidade presencial ou a distância. Atualmente, a EJA é oferecida em 95 locais de diferentes regiões administrativas.

O resultado será divulgado em 31 de dezembro. Depois, os selecionados deverão efetivar a matrícula presencialmente, no período de 6 a 10 de janeiro de 2025. É preciso levar identidade, CPF, duas fotos 3×4, comprovante de residência e, no caso de estudantes menores de idade, identidade e CPF do responsável. Se o candidato tiver, também deve levar a Declaração Provisória de Matrícula (Deprov) ou histórico escolar. Caso não tenha, isso não será impeditivo: ele passará por um diagnóstico para verificar o segmento no qual será inscrito.