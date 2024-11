Candidata passa pelos portões, mas é impedida de fazer prova do Enem

CB Correio Braziliense

Ao chegar na porta de sua sala foi impedida de fazer a prova, com a justificativa de que o exame já estava sendo aplicado. - (crédito: Bruna Pauxis/CB/D.A.Press)

Por Bruna Pauxis - Especial para o Correio

A estudante de 17 anos Ellen Vitória passou pelos portões da Faculdade Upis, na Asa Sul, às 13h, mas, ao chegar na porta de sua sala, foi impedida de fazer a prova, com a justificativa de que o exame já estava sendo aplicado.

“Eu cheguei aqui, o portão fecha 13h, e eu cheguei às 13h. Quando eu cheguei lá dentro, entreguei os documentos, me revistaram e na hora que cheguei à sala não pude entrar mais, porque, segundo eles a prova já estava sendo aplicada”, conta Ellen, que veio com seu pai de Marajó (GO).

A estudante, que está no 2º ano do ensino médio e faria a prova como treineira, contou que busca cursar psicologia e tem se preparado há anos para a prova.

“A partir da hora que a pessoa chega e não vai poder fazer a prova, deviam fechar esses portões para a pessoa não poder entrar. Se você chegou a um local e já está dentro, como não vai poder fazer a prova?”, questionou o pai de Ellen, Eucásio de Jesus, de 49 anos. “A gente fica abatido, porque a gente tem um plano de futuro pros nossos filhos e aí acontece uma coisa dessas”, completou.

Ellen está no 2º ano do ensino médio e, segundo o pai, também foi impedida de fazer o Programa de Avaliação Seriada (PAS) neste ano devido à recusa do seu pedido de isenção de taxa. Agora, ela vai focar na prepararação para a próxima edição do Exame Nacional, no ano que vem.