Enem: internet reclama de falta de atrasados e resgata memes antigos

JA Jéssica Andrade - Especial para o Correio

Usuários das redes sociais relembraram casos icônicos de "atrasadinhos", que marcaram edições anteriores do enem - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

Estudantes de todo o Brasil realizam as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste domingo (3/11). E os últimos minutos da chegada dos candidatos para a prova são sempre um grande evento nas redes sociais. Este ano, no entanto, os internautas apontaram uma “redução” no número de atrasados.

O número de participantes no exame deste ano aumentou, com mais de 4 milhões de pessoas confirmadas. Desses, 37% são concluintes do ensino médio da rede pública. Os dados são do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela aplicação das provas.

Entretanto, em 2024, internautas comentaram sobre o quanto os jovens estão “mais responsáveis” e poucos se atrasaram realiza o Exame Nacional do Ensino Médio. Alguns brincaram até que o “show dos atrasados” flopou e relembraram personagens iconicos dos últimos exames.

“O Enem morreu (não teve atrasados)”, afirmou um dos usuários do “X”, antigo Twitter. Em outra publicação, um internauta resgatou um vídeo antigo que mostra um candidato se jogando no chão para passar pela brecha do portão enquanto ele fechava. “Saudades da época em que os atrasados do Enem era um evento”, dizia a legenda do post.

A internet também relembrou uma história que marcou o Enem 2016. Ao perceber que estava atrasado, um candidatos correu em direção ao portão mas desmaiou antes de entrar e acabou perdendo as provas da edição. “Está completando 8 anos quando um jovem caiu, desmaiou e se atrasou para o Enem de 2016”, relembrou.

Veja as publicações:

O ENEM MORREU (não teve atrasados) pic.twitter.com/EziEgF286m — Pablo ? (@Pablojhuanbr7_) November 3, 2024

Saudades da epoca em que os atrasados do ENEM era um EVENTO pic.twitter.com/fM4xCtPLyU — Pagina lixo (@paginalixo1) November 3, 2024