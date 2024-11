Enem 2024: Confira os principais conteúdos do 2º dia de prova

CB Correio Braziliense

2º dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) está marcado para 10 de novembro - (crédito: Shutterstock/Brenda Rocha)

Após a prova de redação e dos longos textos do primeiro dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), chegou o momento de fazer contas. No próximo domingo (10/11), os candidatos terão pela frente 45 questões de Matemática e 45 de Ciências da Natureza, que engloba física, química e biologia.

O Correio elencou os temas mais recorrentes do Enem em cada área do conhecimento. A lista de conteúdos foi feita por professores do Colégio Marista Pio XII.

Matemática

Segundo o professor de matemática Diéfrei Alves, do Colégio Marista Pio XII, os temas que devem aparecer na prova de exatas são:

Geometria plana e espacial;

Razão e proporção, em especial os conceitos de escala;

Questões envolvendo o estudo de funções.



Ciências da Natureza

A prova de Ciências da Natureza é composta pelas matérias de biologia, física e química. O professor de ciências do Colégio Marista Pio XII, Welington Luís de Almeida, elucidou os conteúdos que devem aparecer no exame:



Velocidade média;

Forças;

Conservação da Energia;

Eletricidade;

Potência e Energia Elétrica;

Resistores;

Tipos de ondas;

Acústica;

Fenômenos Ondulatórios;

Princípios de Arquimedes e Pascal.

Revisão

Segundo Diéfrei Alves, é importante, nesta reta final, que os estudantes resolvam questões das provas anteriores, mas não deixando de lado o fator mental. “É importante revisar o conteúdo, mas também desacelerar nos estudos para não chegar cansado na prova, o que pode comprometer o desempenho”, aconselha.

Olho no relógio



O Enem é conhecido por ter longas questões que exigem uma leitura atenta do enunciado. A recomendação é de que o candidato administre bem o tempo de prova. Os professores recomendam que os estudantes comecem lendo toda a prova, dando prioridade às questões mais fáceis, para que sobre tempo para responder às mais difíceis.