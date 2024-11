Reaplicação e gabaritos do Encceja PPL são publicados

CB Correio Braziliense

Gabaritos estão organizados por área do conhecimento, nível de ensino fundamental ou médio e tipo de aplicação no site do Inep - (crédito: javier trueba/Unsplash)

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou, nesta sexta-feira (8/11), os gabaritos do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos para Pessoas Privadas de Liberdade ou sob medida socioeducativa que inclua privação de liberdade (Encceja PPL), bem como da reaplicação do Encceja Nacional 2024. Além disso, foram disponibilizados os gabaritos da aplicação do Encceja Exterior, de formato regular e PPL.

As provas do Encceja PPL foram aplicadas em 29 e 30 de outubro; as do Encceja Exterior, em 20 de outubro; e os exames do Encceja Exterior PPL, entre 21 de outubro e 1º de novembro. Confira os gabaritos no site do Inep. O portal da autarquia disponibiliza os arquivos, separados pelos seguintes critérios: área do conhecimento, nível de ensino fundamental ou médio e tipo de aplicação.

Sobre o exame

Destinada a jovens e adultos que não concluíram seus estudos na idade apropriada, o Encceja é realizado pelo Inep desde 2002, tendo como objetivo possibilitar a retomada da trajetória escolar. As provas avaliam competências, habilidades e saberes adquiridos no processo escolar ou extra-escolar. A participação é voluntária e gratuita.

O exame também é importante para ajudar na implementação de procedimentos e políticas para a melhoria da qualidade na oferta da educação de jovens e adultos. Além disso, pode viabilizar o desenvolvimento de estudos e indicadores sobre o sistema educacional brasileiro.