Candidatos do Enem 2024 terão as últimas provas este domingo (10/10)

Júlia Dias, que quer cursar medicina, optou por um ritmo equilibrado de estudos - (crédito: Kayo Magalhães/CB/D.A Press)

O segundo e último dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) será este domingo (10/10) e os vestibulandos já fazem suas preparações finais. Os candidatos terão pela frente provas de ciências da natureza (biologia, física e química) e de matemática. Ao Correio, professores de escolas do DF oferecem conselhos para que os alunos cheguem bem instruídos ao teste que pode definir seus futuros acadêmicos.

No primeiro dia (3/10), os inscritos no exame prestaram provas de linguagens, ciências humanas (história, geografia, filosofia e sociologia) e redação. No domingo passado, a abstenção no Distrito Federal foi de 25,5% dos 74.366 inscritos. De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), a divulgação do gabarito das provas do Enem ocorrerá em 20 de novembro e o resultado final será conhecido em 13 de janeiro de 2025.

Preparação

Giovana Eloi, 19 anos, sonha cursar medicina e sabe das exigências do segundo dia de provas. Em seu primeiro ano de cursinho após terminar o ensino médio, ela estuda no período da tarde, focada no conteúdo de química, onde tem mais dificuldades, além de resolver questões e provas anteriores. Com as orientações de seus professores, ela criou um método próprio para organizar os estudos, seguindo a rotina que montou.

Para o segundo dia, Giovana resolveu questões de conteúdos recorrentes nas provas. "Eu selecionei os conteúdos que mais caem de física, química e biologia e eu fui fazendo revisões, fazendo muitas questões, porque para mim é o que dá certo. Eu tentei reduzir um pouquinho a carga e acabou que ficou em duas horas de estudo por dia, mas eu senti que ficou tranquilo, porque eu não fiquei cansada, não fiz a prova estressada", comenta a vestibulanda.

... já amiga, Giovana Eloi, que concorre para o mesmo curso, criou um método de estudos (foto: Fotos: Kayo Magalhães/CB/D.A Press)

Colega de Giovana, Júlia Dias, 20 anos, compartilha o objetivo de cursar medicina e estuda há três anos para o Enem, focada em ingressar em uma universidade federal. Para o segundo dia, ela opta por um ritmo equilibrado. "Não adianta manter um ritmo muito exagerado e também não dá pra descansar completamente. Então, eu tenho acompanhado as aulas de revisão e refeito as questões que eu errei durante os meus meses de revisão para continuar no mesmo ritmo dos conteúdos", relata a jovem.

Dicas

Professor de matemática, Alessandro de Paula diz que considera a matemática básica (operações fundamentais) como a parte mais importante da prova. Ele também indica que os candidatos foquem em estatística e interpretação gráfica, geometria plana e espacial, além de razão e proporção.

Alessandro acredita que muitos de seus alunos tenham dificuldades para controlar a ansiedade antes da prova e, por isso, diz que é necessário preocuparem-se com o lado psicológico. "A parte psicológica é neste momento o que fará grande diferença, pois você não tem como medir o quanto cada um se preparou", afirma o professor.

O educador afirma que é importante que, mesmo sem ter concluído o ensino médio, o aluno faça as provas como treineiro, para entender como funciona a prova e como gerenciar o tempo e analisar as questões. Outra dica é aproveitar os aulões que as escolas oferecem, pois são, muitas vezes, um momento de relaxamento e descontração. Para os dias antes da prova, a recomendação é de que revisem os conteúdos, descansem e durmam cedo, além de chegar com antecedência ao local da prova.

Educadores orientam alunos a controlar a ansiedade e os "chutes" (foto: Kayo Magalhães/CB/D.A Press)

Jedhai Pimentel, professor de física, destaca os tópicos de física mais recorrentes no Enem: eletrodinâmica, termologia, ondulatória, cinemática e óptica. E sugere simplificar circuitos. "Identifiquem processos isolados em termologia, distingam entre refração e reflexão em ondulatória, interpretem gráficos em cinemática e usem diagramas para questões de óptica.

"Evite chutes aleatórios. Se você não souber a resposta, elimine opções absurdas e escolha entre as opções restantes com base na lógica", afirma Jedhai. E completa: "Controle o tempo, deixando as questões mais difíceis para o final, evitando assim ficar travado nas partes mais complicadas da prova", aconselha.

* Estagiário sob supervisão de Márcia Machado

