Enem 2024: saiba como será a reaplicação no 2º dia de prova

CB Correio Braziliense

Segundo dia de prova ocorrerá em 10 de novembro - (crédito: Divulgação / FTD)

O segundo dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ocorre no próximo domingo (10/11) em todo o Brasil. No entanto, no primeiro dia de prova, muitos candidatos não puderam realizar o exame por motivos logísticos ou por questões de saúde. Nesses casos, a orientação é que o candidato realize o segundo dia de prova normalmente e solicite a reaplicação do dia em que não esteve presente.

A solicitação de reaplicação deve ser feita entre 11 e 15 de novembro, no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), por meio da Página do Participante. Apenas os casos previstos em edital têm direito a esse pedido.

O participante que não se enquadrar nas normas da reaplicação será considerado ausente no dia em que faltou e terá as notas do segundo divulgadas no boletim de desempenho individual, mas o candidato não poderá usar as notas para ingressar no ensino superior. As pontuações servirão apenas para autoavaliação de conhecimento.

A aplicação para os participantes que solicitaram algum tipo de atendimento especializado segue o mesmo rigor da aplicação regular. Em caso de prejuízo comprovado, essas pessoas também poderão solicitar reaplicação.

Cronograma



A aplicação do exame segue o horário de Brasília. O término das provas será meia hora mais cedo em relação ao primeiro domingo.