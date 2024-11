Enem 2024 registra abstenção de 30,6%; 1,9 mil candidatos foram eliminados

JA Jéssica Andrade - Especial para o Correio

Ministro faz balanço do segundo dia de aplicação de provas do Enem - (crédito: Ministério da Educação/Divulgação)

O Ministério da Educação divulgou neste domingo (10/11) um balanço da realização do segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024. A abstenção foi de 30,6%. Houve ainda uma redução no número de ocorrências em relação ao primeiro dia de prova: foram 1.925 participantes eliminados e 1.037 ocorrências logísticas.

O ministro Camilo Santana e o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Manuel Palácios, participaram de uma coletiva apresentado um balanço da aplicação, com dados preliminares. Os dados definitivos serão divulgados com o resultado do exame, em 13 de janeiro de 2025.

No ano passado, 71,9% dos 3,9 milhões de alunos inscritos fizeram a prova e 28,1% se ausentaram. Em 2022, foram confirmadas 3,4 milhões de inscrições e abstenção de 28,3%.

No primeiro dia (3/11), foram aplicadas as provas de linguagens (português e inglês/espanhol) e ciências humanas. Neste dia, os participantes também redigiram a redação sobre “Desafios para a valorização da herança africana no Brasil”.

Na segunda etapa, neste domingo (10/11), foi a vez das questões de matemática e suas tecnologias e ciências da natureza e suas tecnologias.

A aplicação do exame foi encerrada às 19h, pois alguns candidatos tiveram a concessão de uma hora a mais para a realização da prova.

Quando sai o resultado oficial do Enem 2024?

A previsão é de que o resultado com as notas individuais fiquem disponíveis para os participantes no dia 13 de janeiro de 2025. Os candidatos poderão consultar na Página do Participante.

Gabarito oficial das provas

De acordo com o edital desta edição, o gabarito oficial do Enem 2024 e os cadernos de provas serão divulgados em 20 de novembro, no portal do Inep. Desse modo, os candidatos que desejarem conferir as respostas, precisarão acessar o site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) para ter acesso às respostas.

Confira o passo a passo para acessar o resultado do Enem:

Acesse o site do Enem ;

Clique no link “Página do participante”;

Informe seu CPF e senha nos campos correspondentes;

Selecione as imagens solicitadas ou digite os caracteres pedidos.

Clique em “Enviar”.