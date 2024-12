Reaplicação do Enem 2024: divulgados horário e local de prova

FN Fabio Nakashima*

Os locais de prova podem ser consultados no cartão de confirmação, disponível na Página do Participante - (crédito: Paulo Pinto/Agência Brasil)

Mais de mil candidatos devem participar das provas de reaplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nesta terça (10) e quarta-feira (11), seja em um ou nos dois dias de exame. A reaplicação é destinada a estudantes que enfrentaram problemas logísticos ou que apresentaram doenças infectocontagiosas durante as datas regulares do exame, como prevê o edital, e teve o pedido de reaplicação aprovado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Os horários seguem o fuso de Brasília, com os portões sendo abertos às 12h e fechados às 13h. As provas começam às 13h30. No primeiro dia, os candidatos terão até as 19h para responder às questões de linguagens, ciências humanas e redação. Já no segundo dia, o exame termina às 18h30, com os estudantes resolvendo questões de matemática e ciências da natureza. Aqueles que solicitaram tempo adicional e tiveram seus pedidos aprovados contarão com uma hora extra para finalizar as provas. Os locais de prova podem ser consultados no cartão de confirmação, disponível na Página do Participante, no site oficial.

A estrutura da reaplicação segue o padrão do Enem regular. No primeiro dia, os participantes responderão 45 questões de linguagens, que abrangem língua portuguesa, literatura e uma língua estrangeira (inglês ou espanhol, de acordo com a escolha do candidato), além de outras 45 questões de ciências humanas, que incluem história, geografia, filosofia e sociologia. O segundo dia será dedicado a 45 questões de matemática e 45 de ciências da natureza, que contemplam química, física e biologia.

O resultado final, incluindo as notas individuais e a pontuação da redação, será divulgado pelo Inep em 13 de janeiro de 2025.

*Estagiário sob a supervisão de Marina Rodrigues