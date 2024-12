Mais de 97 mil candidatos privados de liberdade vão fazer o Enem nesta semana

FN Fabio Nakashima*

Provas do Enem PPL ocorrem entre 10 e 11 de dezembro - (crédito: Divulgação.)

Cerca de 97 mil candidatos participarão do Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade (Enem PPL 2024) nos dias 10 e 11 de dezembro, conforme dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

As provas serão realizadas em unidades prisionais e socioeducativas de 785 municípios, abrangendo todas as 27 unidades da Federação, e mantêm o mesmo grau de dificuldade do Enem tradicional, diferenciando-se apenas por ser aplicado em locais de privação de liberdade.

No primeiro dia (10), os participantes devem se apresentar às salas a partir das 12h30. O preenchimento do questionário socioeconômico ocorrerá entre 12h45 e 13h20, com o início das provas às 13h30. O término será às 19h, mas quem tiver direito a tempo adicional poderá finalizar até às 20h.

Já no segundo dia (11), o horário de entrada será às 13h15, com início das provas às 13h30. Os participantes terão até às 18h30 para concluir, ou até às 19h30 no caso de tempo adicional.

Os resultados individuais do Enem PPL 2024, incluindo a nota da redação, serão publicados no site do Inep no dia 13 de janeiro de 2025, assim como ocorre com o Enem regular.

*Estagiário sob a supervisão de Marina Rodrigues