Enem 2025: DF tem 82,9 mil inscritos confirmados

GB Gabriel Botelho

O total de 82.975 mil estudantes do Distrito Federal tiveram inscrição confirmada para realizar a edição de 2025 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Segundo informações da secretaria de comunicação da Presidência da República, 66,25% dos 23.919 mil concluintes do ensino médio via rede pública no DF já estão com participação garantida.

De acordo com o governo federal, 39.244 mil postulantes do DF são isentos do pagamento da inscrição, enquanto 43.731 mil são pagantes. Os números foram divulgados em um balanço feito Ministério da Educação (MEC), através do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).



Os dados também mostram aumento no número de inscritos pelo país. Em todo o território brasileiro, 4,8 milhões de pessoas estão confirmados. O número é 38% maior do que o registrado em 2022, e 11,22% em comparação ao de 2024. São Paulo (751.648 mil), Minas Gerais (464.994 mil) e Bahia (428.019 mil) são os estados com o maior número de adeptos.

As provas serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro nas 27 unidades da Federação, conforme o MEC, por meio do Inep. Em três municípios do Pará (Belém, Ananindeua e Marituba), contudo, as provas acontecem, "de forma excepcional", nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro. Isso em razão da realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30). O evento ocorrerá no período da aplicação regular das provas.