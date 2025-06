RP Raphaela Peixoto

As provas do Enem 2025 serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro. De forma excepcional, os exames ocorrerão em 30 de novembro e 7 de dezembro em algumas cidades paraenses - (crédito: Kayo Magalhães/CB/D.A Press)

Está aberto, a partir desta segunda-feira (23/6), o prazo para interposição de recursos referentes ao resultado da solicitação de atendimento especializado no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. Os pedidos podem ser realizados até o dia 27 de junho, por meio da Página do Participante.

O resultado da análise dos recursos será divulgado em 4 de julho. A divulgação inicial das respostas às solicitações foi feita pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) na última sexta-feira (20/6).

Com aproximadamente 5,5 milhões de inscritos em todo o país, a edição de 2025 do Enem registra um crescimento de quase 10% em relação ao ano passado. Na comparação com 2022, o aumento chega a 30%, quando o exame contou com cerca de 4,2 milhões de participantes. Os dados foram apresentados pelo ministro da Educação, Camilo Santana.

O prazo para pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 85, foi prorrogado até o dia 27 de junho. A quitação pode ser feita via boleto bancário — gerado na Página do Participante — ou por meio de Pix, cartão de crédito e débito em conta-corrente ou poupança, dependendo da instituição bancária.

As provas do Enem 2025 serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro. De forma excepcional, os exames ocorrerão em 30 de novembro e 7 de dezembro nas cidades paraenses de Belém, Ananindeua e Marituba. A mudança considera os impactos logísticos causados pela realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que acontecerá em Belém durante o período regular de aplicação.