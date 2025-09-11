Caiado quer pagar R$ 10 mil para alunos com boas notas em matemática no Enem

RP Raphaela Peixoto

O governador de Goiás e pré-candidato à presidência, Ronaldo Caiado (União), enviou à Assembleia Legislativa um projeto de lei que propõe premiações em dinheiro para estudantes da rede estadual de ensino que alcançarem pontuações de destaque na prova de matemática do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

De acordo com a proposta, alunos que obtiverem entre 850 e 899,99 pontos receberão R$ 5 mil. Já aqueles que ultrapassarem a marca dos 900 pontos serão premiados com R$ 10 mil.

O incentivo financeiro também se estenderá aos professores de matemática dos estudantes contemplados, que receberão o mesmo valor correspondente ao do aluno. Caso a escola tenha mais de um aluno premiado, o diretor e o coordenador pedagógico da unidade também serão beneficiados com a premiação.

A medida foi anunciada por Caiado em vídeo publicado nas redes sociais da Secretaria de Estado da Educação na quarta-feira (10/9). No vídeo, o governador também relembrou que, desde 2024, está em vigor o “Prêmio Redação Enem”, que recompensa com valores em dinheiro os estudantes que atingirem entre 980 e 1.000 pontos na redação do exame.

Enem 2025

Neste ano, o Enem alcançou número recorde de inscrições. Com 5,5 milhões de candidatos, a quantidade cresceu quase 10% em comparação com o ano passado. Em relação a 2022, o aumento foi de 30% (4,2 milhões).

As provas objetivas e de redação serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro, exceto nas cidades de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, em razão da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que ocorre entre 10 e 21 de novembro. Nesse caso, as datas das provas serão 30 de novembro e 7 de dezembro.