Ansiedade domina início das provas do Enem 2025 neste domingo

EF Eduardo Fernandes

Lara, Rhaony, Felipe e Ana (em ordem) fazem a primeira etapa do enem neste domingo (9/11), na Universidade de Brasília (UnB) - (crédito: Eduardo Fernandes - CB/DA Press)

Medo, ansiedade e muitos sonhos. O primeiro do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2025) é um misto de vontades e expectativas. Neste domingo (9/11), em frente a Universidade de Brasília (Unb), muitos participantes aguardam e conversam entre si sobre a tão aguardada realização da prova.

Para Rhaony de Castro, 18 anos, o desejo é cursar tecnologia da informação. “Mas também não sei ao certo, talvez eu mude no caminho”, completa. Desde janeiro, a rotina de Ana Cláudia Alves, 18, tem sido suada e regada de sacrifícios. “Quero tentar o curso de direito, pois sei que abre portas para concursos”, finaliza.

As emoções à flor da pele são comuns no dia da prova. As expectativas dos jovens variam entre tensão e ansiedade. Para Felipe Carvalho, 18, que deseja estudar educação física, o medo é parte real desses dois finais de semana. "A gente cria esse susto, né? Mas acredito que vai dar tudo certo”, destaca.

Primeira etapa

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 começa neste domingo (9/11) em todo o país, com a participação de 4.811.338 inscritos confirmados, dos quais 1.811.524 são estudantes que concluem o ensino médio neste ano. No Distrito Federal, 82.975 candidatos farão as provas, sendo 27.059 do último ano da educação básica. As mulheres representam 60,06% do total de participantes.

A aplicação das provas tem início às 13h30 e término às 19h. O tempo mínimo de permanência em sala é de duas horas, e somente os candidatos que deixarem o local nos últimos 30 minutos poderão levar o caderno de questões.

O Correio acompanhará o exame em tempo real, com a cobertura da movimentação nos locais de prova e informações divulgadas pelo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela aplicação do exame. Às 20h, em parceria com o Bernoulli Educação, será divulgado o gabarito extraoficial das 90 questões aplicadas no primeiro dia.

As provas serão realizadas neste e no próximo domingo, com exceção de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, onde o exame foi adiado em razão da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30). Nesses municípios, o Enem será aplicado nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro, nos mesmos horários definidos nacionalmente.

No Paraná, as provas em Rio Bonito do Iguaçu foram suspensas após um tornado atingir o município na sexta-feira (7/11), deixando seis mortos. O Inep ainda não informou uma nova data para a aplicação do exame na região.