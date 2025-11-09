ENEM 2025

Enem 2025: memes tomam conta das redes no primeiro dia de prova

Estudantes transformam ansiedade em humor e criam enxurrada de piadas sobre atrasos, lanches e apostas para o tema da redação

Estudantes transformam ansiedade em humor e criam enxurrada de piadas sobre atrasos, lanches e apostas para o tema da redação neste primeiro dia de enem (9/11) - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)
Neste domingo (9/11), milhares de estudantes em todo o Brasil enfrentaram o primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2025), com provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Língua Estrangeira, Ciências Humanas e redação. Nas redes sociais, memes e piadas sobre o Exame se tornaram um espetáculo à parte. 

Enquanto os portões se fechavam, ganhou força o famoso “show dos atrasados”, momento em que candidatos em pânico correm, tentam pular portões, esquecem as canetas ou se dão conta de que deixaram o documento em casa. Nas redes, o acontecimento virou piada em forma de meme.

 

“Lembrando de tempos mais simples em que nos reuníamos para assistir o show dos atrasados do enem…infelizmente ao longos dos anos as pessoas aprenderam a chegar na hora certa”, diz um post no X. 

Vídeos virais de candidatos organizando lanchinhos, café-da-manhã improvisado, almoço e garrafinha de água na mochila também viraram motivo de zoeira nas timelines. 

Transformar o nervosismo em humor é um alívio coletivo. Os estudantes encontraram nas redes um espelho dos seus próprios desafios e transformaram em piada. Isso ajuda a relativizar a pressão, pelo menos por alguns minutos.

De forma divertida, conversas sérias também marcam o ambiente, como o tema da redação. “Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira” é o tema da redação do Enem 2025. Irei colocar a culpa no estado. E a solução seria palestras nas escolas. Pronto: 980 garantido pois sei que perderei ponto em ortografia”, diz outra publicação nas redes.

“Saiu o tema da redação do ENEM 2025: “Os impactos socioculturais do término de Virgínia e Zé Felipe. Os textos de apoio são do Portal Léo Dias”, brincou um usuário do X (antigo Twitter).

 

O primeiro dia do Enem 2025 uniu tensão, expectativa e criatividade. Os memes representam a expressão espontânea de milhares de jovens que, entre uma piada, ‘resumo final’ e outro, deram um grande passo na busca por uma vaga na universidade. Veja outras postagens virais:

 



Primeiro dia de provas em todo o país

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 começa neste domingo (9/11) em todo o país, com a participação de 4.811.338 inscritos confirmados, dos quais 1.811.524 são estudantes que concluem o ensino médio neste ano. No Distrito Federal, 82.975 candidatos farão as provas, sendo 27.059 do último ano da educação básica. As mulheres representam 60,06% do total de participantes.

A aplicação das provas teve início às 13h30 e término às 19h. O tempo mínimo de permanência em sala é de duas horas, e somente os candidatos que deixarem o local nos últimos 30 minutos poderão levar o caderno de questões.

O Correio acompanhará o exame em tempo real, com a cobertura da movimentação nos locais de prova e informações divulgadas pelo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela aplicação do exame. Às 20h, em parceria com o Bernoulli Educação, será divulgado o gabarito extraoficial das 90 questões aplicadas no primeiro dia.

As provas serão realizadas neste e no próximo domingo, com exceção de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, onde o exame foi adiado em razão da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30). Nesses municípios, o Enem será aplicado nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro, nos mesmos horários definidos nacionalmente.

No Paraná, as provas em Rio Bonito do Iguaçu foram suspensas após um tornado atingir o município na sexta-feira (7/11), deixando seis mortos. O Inep ainda não informou uma nova data para a aplicação do exame na região.

