Enem 2025: memes tomam conta das redes no primeiro dia de prova

JA Jéssica Andrade

Estudantes transformam ansiedade em humor e criam enxurrada de piadas sobre atrasos, lanches e apostas para o tema da redação neste primeiro dia de enem (9/11) - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

Neste domingo (9/11), milhares de estudantes em todo o Brasil enfrentaram o primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2025), com provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Língua Estrangeira, Ciências Humanas e redação. Nas redes sociais, memes e piadas sobre o Exame se tornaram um espetáculo à parte.

Enquanto os portões se fechavam, ganhou força o famoso “show dos atrasados”, momento em que candidatos em pânico correm, tentam pular portões, esquecem as canetas ou se dão conta de que deixaram o documento em casa. Nas redes, o acontecimento virou piada em forma de meme.

o Twitter assim esperando para ver os memes dos atrasados do Enem 2025#enem2025 pic.twitter.com/zeYKIZP4MG — Edu Valenthim (@eduvalenthim) November 9, 2025

A internet já assim esperando para ver hoje os memes dos atrasados do Enem 2025.#enem2025 redação /exame nacional pic.twitter.com/EptSvO6M1e — Jakellyne (@Jakellynee__) November 9, 2025

“Lembrando de tempos mais simples em que nos reuníamos para assistir o show dos atrasados do enem…infelizmente ao longos dos anos as pessoas aprenderam a chegar na hora certa”, diz um post no X.

Vídeos virais de candidatos organizando lanchinhos, café-da-manhã improvisado, almoço e garrafinha de água na mochila também viraram motivo de zoeira nas timelines.

Transformar o nervosismo em humor é um alívio coletivo. Os estudantes encontraram nas redes um espelho dos seus próprios desafios e transformaram em piada. Isso ajuda a relativizar a pressão, pelo menos por alguns minutos.

De forma divertida, conversas sérias também marcam o ambiente, como o tema da redação. “Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira” é o tema da redação do Enem 2025. Irei colocar a culpa no estado. E a solução seria palestras nas escolas. Pronto: 980 garantido pois sei que perderei ponto em ortografia”, diz outra publicação nas redes.

“Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira” é o tema da redação do Enem 2025.

irei colocar culpa no estado

e a solução seria palestras nas escolas

pronto

980 garantido pois sei q perderei ponto em ortografia #tobemtozenentreiprafaculdadecomenem pic.twitter.com/Xct8u8mQDq — vii ???? (@vicentinnn_) November 9, 2025

“Saiu o tema da redação do ENEM 2025: “Os impactos socioculturais do término de Virgínia e Zé Felipe. Os textos de apoio são do Portal Léo Dias”, brincou um usuário do X (antigo Twitter).

Saiu o tema da redação do ENEM 2025: “Os impactos socioculturais do término de Virgínia e Zé Felipe.”

Os textos de apoio são do Portal Léo Dias. pic.twitter.com/VQISEwNQgz — Daniel Martins (@OComunicativ0) November 9, 2025

O tema da redação do Enem 2025: pic.twitter.com/TMO07uXIh4 — joyce (@joycedelima_) November 9, 2025

O primeiro dia do Enem 2025 uniu tensão, expectativa e criatividade. Os memes representam a expressão espontânea de milhares de jovens que, entre uma piada, ‘resumo final’ e outro, deram um grande passo na busca por uma vaga na universidade. Veja outras postagens virais:

já se passaram 31 minutos e nada de alguém divulgar o tema da redação do Enem 2025 pic.twitter.com/RaPsTQqd6I — p (@peholveira) November 9, 2025





Sobre os tema da redação do Enem



Enem 2023: das mulheres

Enem 2024: das negras

Enem 2025: das velhas



Agora em 2026 tem q ser das gays pic.twitter.com/gPBeTqtgVR — jonattas.martins (@itsjustjonts) November 9, 2025





Primeiro dia de provas em todo o país

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 começa neste domingo (9/11) em todo o país, com a participação de 4.811.338 inscritos confirmados, dos quais 1.811.524 são estudantes que concluem o ensino médio neste ano. No Distrito Federal, 82.975 candidatos farão as provas, sendo 27.059 do último ano da educação básica. As mulheres representam 60,06% do total de participantes.

A aplicação das provas teve início às 13h30 e término às 19h. O tempo mínimo de permanência em sala é de duas horas, e somente os candidatos que deixarem o local nos últimos 30 minutos poderão levar o caderno de questões.

O Correio acompanhará o exame em tempo real, com a cobertura da movimentação nos locais de prova e informações divulgadas pelo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela aplicação do exame. Às 20h, em parceria com o Bernoulli Educação, será divulgado o gabarito extraoficial das 90 questões aplicadas no primeiro dia.

As provas serão realizadas neste e no próximo domingo, com exceção de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, onde o exame foi adiado em razão da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30). Nesses municípios, o Enem será aplicado nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro, nos mesmos horários definidos nacionalmente.

No Paraná, as provas em Rio Bonito do Iguaçu foram suspensas após um tornado atingir o município na sexta-feira (7/11), deixando seis mortos. O Inep ainda não informou uma nova data para a aplicação do exame na região.



