Candidatos avaliam o primeiro dia de prova do Enem como "tranquilo"

CB Correio Braziliense

Candidatos em frente ao Centro Universitário (UDF), um dos locais de prova do DF - (crédito: Lara Costa)

Por Lara Costa

Ao fim do primeiro dia do do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), alguns candidatos que fizeram a prova no Centro Universitário (UDF) comentaram que acharam as questões e o tema da redação "tranquilos". Apesar de serem de escolas diferentes, todos os candidatos ouvidos pelo Correio tinham um objetivo em comum: ingressar no curso medicina.

A prova do primeiro dia contou 90 questões, 45 de Ciências Humanas. A outra metade foi sobre Linguagens e Códigos. Além disso, a prova de redação, que vale mil pontos, teve como tema Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira.

Lênin Almeida, 18 anos, aluno colégio Inova, sentiu um leve desconforto por causa das cadeiras e, principalmente, porque tem hérnia de disco, mas, mesmo assim, achou a prova condizente com tudo que estudou. Ele gostou do tema da redação e esperava que o assunto fosse relacionado à saúde. “Esse é um tema muito importante na sociedade, acho que fiz um ótimo texto, tentando uma nota mil, inclusive.“

Lênin acredita que a prova condiz com a preparação que teve na escola (foto: Lara Costa)

Gabriela Fernandes Farias, 18, se preparou no pré-vestibular Doppler e acredita que toda a prova, desde as perguntas até a redação, foi mais completa e, em comparação com os anos anteriores, estava no mesmo padrão. “Algumas questões foram mais conteudistas, mas, no geral, o exame foi mais interpretativo.”

Gabriela acredita que o primeira dia teve perguntas mais interpretativas (foto: Lara Costa)

Tanto Lênin quanto Gabriela esperam que o segundo dia do Enem, que terá questões de Ciências Exatas e Ciências da Natureza, seja mais difícil por causa da abordagem. “Na minha experiência de prova de simulados, quando o primeiro dia é mais interpretativo, o segundo dia vem mais conteudista”, aposta Gabriela.

Preparação

Mesmo querendo cursar medicina, Clarissa Machado Santana, 15, estudante do Colégio Cor Jesu, fez a prova como treineira e conseguiu identificar o nível de dificuldade das questões. “Soube identificar mais ou menos as questões que eram fáceis, médias e difíceis. Como treineira, não vou dizer que foi fácil, mas que o exame tem um nível mediano”, descreveu.

Clarissa conta que a experiência de treineira a ajudou a cronometrar o tempo de prova (foto: Lara Costa)

Para as próximas provas, ela conta que também aprendeu a importância da organização para responder as questões. “A experiência me ajudou a perceber que eu tenho que cronometrar o tempo de prova e da redação. Fazer primeiro as questões que eu sei e deixar para depois as que eu não sei, deixando para preencher no gabarito no final. É, literalmente, ter uma noção de tempo para me organizar. Não fazer tudo na pressa e me desesperar.”



