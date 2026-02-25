Cursinho gratuito pré-Enem abre inscrições para turma em 2026

Júlio Noronha*

O objetivo do projeto é aumentar os números de estudantes em situação de vulnerabilidade econômica no ensino superior no Brasil - (crédito: Material cedido ao Correio)

As inscrições para o cursinho gratuito pré-Enem oferecido pela Galt Vestibulares abriram na terça-feira (24/2). O programa já contribuiu para a aprovação de mais de mil pessoas em universidades particulares e públicas e preparou um processo seletivo para estudantes de 2026.

O prazo para se inscrever no curso vai até o dia 14 de março. A iniciativa visa atender principalmente estudantes sem a condição financeira necessária para arcar com os custos de um cursinho. Para participar da seleção, é necessário ter concluído o ensino médio em escola pública ou particular com bolsa integral.

Nesta edição, a Galt vai oferecer para os moradores do DF e Entorno turmas presenciais. Já para os alunos do restante do Brasil estarão disponíveis as turmas online. O objetivo do projeto é aumentar os números de estudantes em situação de vulnerabilidade econômica no ensino superior no Brasil.

No processo de inscrição é necessário que os candidatos preencham um formulário com os dados necessários e pagar uma taxa de R$ 20. Depois da inscrição o participante tem que passar por uma prova objetiva, que ocorre no dia 22 de março e terá duração máxima de quatro horas. Para finalizar, os estudantes selecionados têm que passar por uma entrevista socioeconômica, onde os candidatos têm que comprovar a situação declarada na inscrição.

*Estagiário sob supervisão de Aline Gouveia