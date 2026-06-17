ENEM 2026

Enem 2026: MEC adia prazo de pagamento da inscrição

Extensão de prazo vai até dia 22/06 e garante a inscrição de candidatos não isentos; cronograma também prevê resultados de atendimento especializado para o fim do mês

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Amanda S. Feitoza
postado em 17/06/2026 16:55 / atualizado em 17/06/2026 16:55
Enem 2026 - (crédito: Reprodução/INEP/MEC)
Enem 2026 - (crédito: Reprodução/INEP/MEC)

Os estudantes que pretendem fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 ganharam um fôlego extra para regularizar a inscrição. O Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) confirmaram a prorrogação do prazo de pagamento da taxa de inscrição, que agora poderá ser efetuado até o dia 22 de junho. 

Para os candidatos que não têm direito à isenção, a quitação do boleto no valor de R$ 85 é o único fator que efetivamente assegura a participação nas provas.

Opções de pagamento e isenção

O Inep diversificou as formas de arrecadação para facilitar o acesso dos estudantes. O pagamento pode ser realizado via:

  • Pix;
  • Cartão de crédito;
  • Boleto bancário (que deve ser gerado diretamente na Página do Participante);
  • Débito em conta corrente ou poupança (a depender das opções oferecidas pela instituição financeira do candidato).

Quem não precisa pagar?

A taxa de R$ 85 é obrigatória apenas para quem não se enquadra nos critérios de gratuidade. O Inep já concedeu a isenção para estudantes matriculados no 3º ano da rede pública em 2026; alunos que cursaram todo o ensino médio em escola pública (ou como bolsistas integrais na rede privada) com renda familiar por pessoa de até 1,5 salário-mínimo; cidadãos cadastrados no CadÚnico em situação de vulnerabilidade socioeconômica; e beneficiários do programa Pé-de-Meia.

O Enem deste ano ocorre nos dias 8 e 15 de novembro. 

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