Enem 2026: MEC adia prazo de pagamento da inscrição

Os estudantes que pretendem fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 ganharam um fôlego extra para regularizar a inscrição. O Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) confirmaram a prorrogação do prazo de pagamento da taxa de inscrição, que agora poderá ser efetuado até o dia 22 de junho.
Para os candidatos que não têm direito à isenção, a quitação do boleto no valor de R$ 85 é o único fator que efetivamente assegura a participação nas provas.
Opções de pagamento e isenção
O Inep diversificou as formas de arrecadação para facilitar o acesso dos estudantes. O pagamento pode ser realizado via:
- Pix;
- Cartão de crédito;
- Boleto bancário (que deve ser gerado diretamente na Página do Participante);
- Débito em conta corrente ou poupança (a depender das opções oferecidas pela instituição financeira do candidato).
Quem não precisa pagar?
A taxa de R$ 85 é obrigatória apenas para quem não se enquadra nos critérios de gratuidade. O Inep já concedeu a isenção para estudantes matriculados no 3º ano da rede pública em 2026; alunos que cursaram todo o ensino médio em escola pública (ou como bolsistas integrais na rede privada) com renda familiar por pessoa de até 1,5 salário-mínimo; cidadãos cadastrados no CadÚnico em situação de vulnerabilidade socioeconômica; e beneficiários do programa Pé-de-Meia.
O Enem deste ano ocorre nos dias 8 e 15 de novembro.
Saiba Mais
- Enem Inscrições para o Enem 2026 terminam em três horas
- Enem R$ 510 por dia? Inep abre inscrições para certificadores do Enem
- Enem As inscrições do Enem terminam nesta sexta-feira (12/6)
- Enem Prazo de inscrição no Enem termina nesta sexta (5/6); veja cronograma
- Enem Enem 2026: Como se preparar de graça com aulas ao vivo no YouTube
- Enem Enem terá atendimento especializado para ansiedade e fibromialgia