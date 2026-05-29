Enem terá atendimento especializado para ansiedade e fibromialgia

Mannu Leones

Prazo para recurso da isenção do Enem termina hoje - (crédito: Reprodução/Enem)

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou mais uma medida para garantir maior inclusão e acessibilidade durante a realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nesta sexta-feira (29/5). A partir deste ano, candidatos com fibromialgia, ansiedade e transtorno obsessivo compulsivo (TOC) receberão atendimento especializado.

“Uma pessoa diagnosticada com histórico de crise de ansiedade ou Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC), por exemplo, poderá contar com um acompanhante. Essa pessoa de suporte ficará em uma sala de acompanhante autorizado reservada, monitorada por fiscais, para casos de necessidade de apoio ou estabilização do participante”, esclarece o Ministério da Educação (MEC).

A ampliação também vale para gestantes e lactantes, idosos e estudantes em atendimento hospitalar.

O pedido de atendimento especializado deve ser feito com um documento que comprove a condição do estudante. O espaço projetado também deve receber os parentes e profissionais do candidato que precisarem de apoio maior durante a realização das provas.

Dados divulgados pelo MEC mostram a tendência do governo de promover mais acessibilidade durante a realização do Enem com o passar dos anos. De 2022 a 2025, o registro de pessoas que receberam atendimento especializado no Enem passou de 30.856 para 89.770. Representando um crescimento de 191%.