R$ 510 por dia? Inep abre inscrições para certificadores do Enem

Giovanna Rodrigues

Enem - (crédito: Luis Fortes/MEC)

O Instituto Nacional de Estudo e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) abriu as inscrições para a Rede Nacional de Certificadores (RNC) 2026. A equipe de profissionais atuará na certificação dos procedimentos de logística e aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), da Prova Nacional Docente (PND) e do Enamed.

As inscrições começaram no dia 8 e seguem até 28 de junho de 2026, até às 23h29, sendo feitas exclusivamente pelo site do Inep. Os candidatos precisam informar CPF e data de nascimento, e-mail e telefones válidos. Os selecionados ganharão R$ 510 por dia de prova, ou R$ 864, quando houver a necessidade de se deslocar por mais de 150 km.

A capacitação será realizada na modalidade à distância, em plataforma virtual a ser divulgada pelo Inep. A aprovação exige rendimento mínimo de 70%.

Para se inscrever é preciso ser Servidor público do Poder Executivo Federal em exercício ou docente das redes públicas estaduais e municipais que sejam efetivados (concursados) e estejam em exercício da docência em 2026. Não podem participar profissionais com vínculos temporários, contratos por tempo determinado, terceirizados ou celetistas. O certificador deve se apresentar ao coordenador local às 8h e encerrar as atividades às 20h.

Quais são os requisitos mínimos?

Ter ensino médio completo;

Possuir smartphone ou tablet com internet móvel própria, sistema Android (mínimo 5.1) ou iOS (mínimo 10);

Ter acesso à internet para realizar a capacitação on-line, obtendo rendimento mínimo de 70%;

Não estar inscrito como participante no exame em que for atuar (Enem, PND ou Enamed 2026);

Não ter cônjuge, companheiro ou parentes de até 3º grau inscritos nos referidos exames;

Não ter vínculo com a logística, impressão, distribuição, correção ou aplicação das provas em 2026;

Não possuir débitos com a Receita Federal ou com a dívida ativa da União;

Assinar o Termo de Sigilo, Compromisso e Confidencialidade.

Quais são as funções do certificador?

Verificar, presencialmente, os procedimentos de aplicação;

Conferir a integridade, guarda e abertura dos malotes de prova;

Acompanhar a atuação da equipe de aplicação e a vistoria eletrônica;

Verificar horários de abertura/fechamento de portões e início/fim das provas;

Acompanhar a devolução dos materiais aos Correios;

Conferir uso de sala extra, substituições e número de ausentes;

Preencher e enviar o relatório de certificação via sistema RNC.

Calendário 2026