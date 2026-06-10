R$ 510 por dia? Inep abre inscrições para certificadores do Enem

O Instituto Nacional de Estudo e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) abriu as inscrições para a Rede Nacional de Certificadores (RNC) 2026. A equipe de profissionais atuará na certificação dos procedimentos de logística e aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), da Prova Nacional Docente (PND) e do Enamed.
As inscrições começaram no dia 8 e seguem até 28 de junho de 2026, até às 23h29, sendo feitas exclusivamente pelo site do Inep. Os candidatos precisam informar CPF e data de nascimento, e-mail e telefones válidos. Os selecionados ganharão R$ 510 por dia de prova, ou R$ 864, quando houver a necessidade de se deslocar por mais de 150 km.
A capacitação será realizada na modalidade à distância, em plataforma virtual a ser divulgada pelo Inep. A aprovação exige rendimento mínimo de 70%.
Para se inscrever é preciso ser Servidor público do Poder Executivo Federal em exercício ou docente das redes públicas estaduais e municipais que sejam efetivados (concursados) e estejam em exercício da docência em 2026. Não podem participar profissionais com vínculos temporários, contratos por tempo determinado, terceirizados ou celetistas. O certificador deve se apresentar ao coordenador local às 8h e encerrar as atividades às 20h.
Quais são os requisitos mínimos?
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Ter ensino médio completo;
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Possuir smartphone ou tablet com internet móvel própria, sistema Android (mínimo 5.1) ou iOS (mínimo 10);
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Ter acesso à internet para realizar a capacitação on-line, obtendo rendimento mínimo de 70%;
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Não estar inscrito como participante no exame em que for atuar (Enem, PND ou Enamed 2026);
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Não ter cônjuge, companheiro ou parentes de até 3º grau inscritos nos referidos exames;
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Não ter vínculo com a logística, impressão, distribuição, correção ou aplicação das provas em 2026;
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Não possuir débitos com a Receita Federal ou com a dívida ativa da União;
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Assinar o Termo de Sigilo, Compromisso e Confidencialidade.
Quais são as funções do certificador?
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Verificar, presencialmente, os procedimentos de aplicação;
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Conferir a integridade, guarda e abertura dos malotes de prova;
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Acompanhar a atuação da equipe de aplicação e a vistoria eletrônica;
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Verificar horários de abertura/fechamento de portões e início/fim das provas;
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Acompanhar a devolução dos materiais aos Correios;
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Conferir uso de sala extra, substituições e número de ausentes;
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Preencher e enviar o relatório de certificação via sistema RNC.
Calendário 2026
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Inscrição: 8 a 28 de junho de 2026.
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Divulgação da relação de inscritos confirmados: 6 de julho de 2026.
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Recurso das inscrições não confirmadas: 7 a 12 de julho de 2026.
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Resultado do recurso e convocação para capacitação: 27 de julho de 2026.
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Aplicação do Enamed 2026: 13 de setembro de 2026.
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Aplicação da PND 2026: 20 de setembro de 2026.
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Aplicação do Enem 2026: 1 e 8 de novembro de 2026
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