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R$ 510 por dia? Inep abre inscrições para certificadores do Enem

Profissionais também atuarão na Prova Nacional Docente (PND) e no Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed). Saiba quais os critérios para participar

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Giovanna Rodrigues
postado em 10/06/2026 11:52
Enem - (crédito: Luis Fortes/MEC)
Enem - (crédito: Luis Fortes/MEC)

O Instituto Nacional de Estudo e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) abriu as inscrições para a Rede Nacional de Certificadores (RNC) 2026. A equipe de profissionais atuará na certificação dos procedimentos de logística e aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), da Prova Nacional Docente (PND) e do Enamed. 

As inscrições começaram no dia 8 e seguem até 28 de junho de 2026, até às 23h29, sendo feitas exclusivamente pelo site do Inep. Os candidatos  precisam informar CPF e data de nascimento, e-mail e telefones válidos. Os selecionados ganharão R$ 510 por dia de prova, ou R$ 864, quando houver a necessidade de se deslocar por mais de 150 km. 

A capacitação será realizada na modalidade à distância, em plataforma virtual a ser divulgada pelo Inep. A aprovação exige rendimento mínimo de 70%. 

Para se inscrever é preciso ser Servidor público do Poder Executivo Federal em exercício ou docente das redes públicas estaduais e municipais que sejam efetivados (concursados) e estejam em exercício da docência em 2026. Não podem participar profissionais com vínculos temporários, contratos por tempo determinado, terceirizados ou celetistas. O certificador deve se apresentar ao coordenador local às 8h e encerrar as atividades às 20h. 

Quais são os requisitos mínimos?

  • Ter ensino médio completo;

  • Possuir smartphone ou tablet com internet móvel própria, sistema Android (mínimo 5.1) ou iOS (mínimo 10);

  • Ter acesso à internet para realizar a capacitação on-line, obtendo rendimento mínimo de 70%;

  • Não estar inscrito como participante no exame em que for atuar (Enem, PND ou Enamed 2026);

  • Não ter cônjuge, companheiro ou parentes de até 3º grau inscritos nos referidos exames;

  • Não ter vínculo com a logística, impressão, distribuição, correção ou aplicação das provas em 2026;

  • Não possuir débitos com a Receita Federal ou com a dívida ativa da União;

  • Assinar o Termo de Sigilo, Compromisso e Confidencialidade.

Quais são as funções do certificador?

  • Verificar, presencialmente, os procedimentos de aplicação;

  • Conferir a integridade, guarda e abertura dos malotes de prova;

  • Acompanhar a atuação da equipe de aplicação e a vistoria eletrônica;

  • Verificar horários de abertura/fechamento de portões e início/fim das provas;

  • Acompanhar a devolução dos materiais aos Correios;

  • Conferir uso de sala extra, substituições e número de ausentes;

  • Preencher e enviar o relatório de certificação via sistema RNC.

Calendário 2026

  • Inscrição: 8 a 28 de junho de 2026.

  • Divulgação da relação de inscritos confirmados: 6 de julho de 2026.

  • Recurso das inscrições não confirmadas: 7 a 12 de julho de 2026.

  • Resultado do recurso e convocação para capacitação: 27 de julho de 2026.

  • Aplicação do Enamed 2026: 13 de setembro de 2026.

  • Aplicação da PND 2026: 20 de setembro de 2026.

  • Aplicação do Enem 2026: 1 e 8 de novembro de 2026

 

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