UnB oferece curso gratuito sobre envelhecimento para maiores de 45 anos

Correio Braziliense

Inscrições para o curso de extensão da UniSER/UnB seguem abertas para pessoas com 45 anos ou mais até 16 de agosto - (crédito: Reprodução)

A Universidade do Envelhecer (UniSER/UnB) está com inscrições abertas para o curso de extensão gratuito "Educador Político e Social em Gerontologia". O processo seletivo é voltado para pessoas com 45 anos ou mais, residentes no Distrito Federal ou Entorno.

Para participar, é necessário ter disponibilidade para as aulas presenciais e atividades do programa. A formação interdisciplinar em gerontologia tem duração de quatro semestres e aborda temas como envelhecimento, cidadania, participação social e qualidade de vida.

Leia Mais

Vagas e locais

Nesta seleção, são oferecidas 240 vagas distribuídas igualmente entre quatro unidades do DF, com 60 vagas para cada uma, além da formação de cadastro de reserva. As aulas ocorrerão nos seguintes locais:

Asa Sul;

Ceilândia;

Octogonal;

Sudoeste.

Inscrições e seleção

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas entre os dias 3 e 16 de agosto de 2026. O início das aulas presenciais está previsto para o dia 24 de agosto do mesmo ano.

A classificação dos candidatos será feita por ordem de inscrição. O processo seguirá os critérios estabelecidos no edital e dará prioridade às pessoas idosas, conforme previsto no Estatuto da Pessoa Idosa.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.