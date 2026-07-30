MEC divulga resultado do Fies para o 2º semestre; veja como consultar

Correio Braziliense

Foco nos estudos: prazo para inscrições no Fies 2026 se encerra nesta sexta-feira - (crédito: Reprodução/Magnific)

O Ministério da Educação (MEC) divulgou, nesta quinta-feira (30/7), o resultado dos pré-selecionados do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Os candidatos convocados precisam complementar as informações da inscrição entre 31 de julho e 4 de agosto.

Nesta edição, foram disponibilizadas 75,5 mil vagas, distribuídas em 1.274 instituições privadas de ensino superior, para ingresso em 28.741 cursos e turnos.

O processo seletivo registrou 127.175 inscritos, com um total de 315.431 inscrições, já que cada candidato pode escolher até três opções de curso.

Próximas etapas do Fies:

Complementação das inscrições : 31 de julho a 4 de agosto

: 31 de julho a 4 de agosto Lista de espera: 7 de agosto a 24 de setembro

Fies Social

O processo seletivo inclui a reserva de 50% das vagas para estudantes com renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa e inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Nessa modalidade, os pré-selecionados podem financiar até 100% dos encargos educacionais, cobrindo integralmente as mensalidades.

Tanto no Fies quanto no Fies Social, há reserva de vagas para cotistas, incluindo pessoas com deficiência, indígenas, quilombolas e candidatos autodeclarados pretos e pardos.

Os estudantes pré-selecionados pelo Fies Social estão dispensados de comprovar renda junto à Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA), mas devem comparecer para validar as demais informações. Caso sejam identificadas inconsistências, poderá ser exigida documentação complementar.

Já os candidatos às vagas destinadas a pessoas com deficiência devem apresentar laudo médico que comprove a condição, com indicação do código da Classificação Internacional de Doenças (CID).