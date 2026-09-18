Inep publica cartilha de redação do Enem 2026 e alerta para "repertório de bolso"

Nathallie Lopes

A cartilha da redação do Enem 2026 já está disponível - (crédito: Reprodução/Inep)

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) já disponibilizou a Cartilha do Participante da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026. O documento detalha os critérios usados pelos avaliadores e apresenta orientações para ajudar os estudantes a se prepararem para a prova.

A redação vale até mil pontos e exige um texto dissertativo-argumentativo em linguagem formal. Os avaliadores analisam cinco competências: domínio da língua portuguesa, compreensão do tema, organização dos argumentos, uso de recursos de coesão e apresentação de uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos.

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Entre as principais recomendações, o Inep orienta o candidato a ler com atenção a proposta e os textos motivadores, definir um ponto de vista e selecionar argumentos que sustentem a tese. O estudante também deve evitar informações repetidas, citações soltas e ideias que não contribuam para a discussão.

Cuidado com o repertório de bolso

A cartilha chama atenção para o chamado “repertório de bolso”. A expressão define referências prontas e memorizadas que o candidato tenta adaptar a qualquer tema. Citações de filósofos, livros, filmes ou fatos históricos não garantem uma boa avaliação quando aparecem de forma genérica ou sem ligação clara com o argumento.

Ainda segundo o Inep, o repertório precisa ser pertinente, bem contextualizado e útil para defender o ponto de vista. Quando o estudante inclui uma referência apenas para demonstrar conhecimento, sem explicar como ela ajuda a compreender o problema, os avaliadores podem considerá-la pouco produtiva e reduzir a nota na Competência II.

A cartilha também reforça as situações que podem zerar a redação. Entre elas estão a fuga total ao tema, o desrespeito ao formato dissertativo-argumentativo, a produção de até sete linhas, a identificação do candidato fora do espaço indicado, o uso predominante de língua estrangeira e a inclusão proposital de trechos desconectados do assunto.

O documento ainda recomenda letra legível, revisão do texto e cuidado com a cópia dos materiais da prova, pois as linhas reproduzidas não entram na contagem mínima. Para orientar os candidatos, a publicação reúne exemplos de redações do Enem 2025 e comentários sobre os pontos fortes e os aspectos que poderiam ser melhorados. O candidato pode acessar a cartilha por meio deste link.