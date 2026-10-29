Estudantes e professores falam sobre expectativas, medos e táticas para o Enem

GS Gabriela Santos*

Julia fará o Enem como treineira, mas vai com estratégia definida - (crédito: Arqui pessoal)

A 11 dias da primeira prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a rotina de milhares de estudantes se intensifica. Além do acúmulo de conteúdos, a reta final exige inteligência emocional, planejamento de tempo e estratégias bem definidas de resolução de prova. Professores especialistas das áreas de biologia, história, linguagens, matemática e redação, além de estudantes, compartilham expectativas, medos e táticas para o exame.

Segundo dados do Ministério da Educação e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o Enem tem 5.055.818 inscritos confirmados, alta de 5,08% em relação ao ano anterior. As provas serão aplicadas em 8 e 15 de novembro, e os candidatos podem consultar o local de prova na Página do Participante, com login na conta gov.br.

Para quem está na linha de frente, o Enem representa a chave para o futuro profissional, mas também um período de forte carga emocional. Ana Clara Virgulino Watanabe, de 17 anos, estudante do Centro de Ensino Médio CEM 01 de Planaltina (DF), não esconde a ansiedade.

"É um momento muito importante, porque a gente sente que está chegando a hora de decidir o nosso futuro", relata. Com o objetivo de cursar medicina, ela aponta que um dos maiores desafios é lidar com a pressão interna e externa, mas busca manter o pensamento positivo e confiar no aprendizado acumulado.

Mateus Moura de Sousa, de 18 anos e aluno da 3ª série no Colégio Ideal, realizou o Enem como treineiro em 2024 e 2025. Seu objetivo é cursar ciências contábeis na Universidade de Brasília (UnB) e se preparar para concursos públicos na capital. Sua estratégia é aplicar o método de resolução que vem testando há tempos nos simulados escolares.

Júlia Curado, de 16 anos, estudante do 2º ano do ensino médio no Centro de Ensino Médio Paulo Freire, fará o exame pela primeira vez como treineira. Ela tem uma estratégia de tempo traçada: "Colocando metas para resolver cada questão, como por exemplo: 27 questões resolvidas na primeira hora".

A professora Jeane dos Reis Martins, do Colégio Adventista de Planaltina, destaca que a memorização pura não é o caminho ideal para a prova de ciências da natureza. "O Enem exige, principalmente, que o estudante saiba aplicar os conceitos a situações-problema", explica.

O professor de língua portuguesa Guilherme Alves da Silva orienta que a leitura no dia da prova deve ser cirúrgica: leia primeiro o enunciado, depois as opções e, por fim, o texto. Em textos extensos, busque a finalidade no primeiro parágrafo. Para textos literários, o título e a referência bibliográfica são chaves de interpretação.

Para o professor Josué Sergio, a prova de matemática exige tanto estratégia quanto conhecimento. "Acertar um conjunto consistente de itens fáceis e médios costuma produzir um resultado mais favorável do que desperdiçar tempo tentando resolver poucas questões difíceis", explica.

A professora Fernanda Oliveira trabalha com redação no modelo do Enem e reforça a importância de estruturar o texto antes de escrever — reserve entre 1h e 1h20 para a redação, evitando deixá-la para o final da prova. Antes de rascunhar, defina a tese, selecione dois eixos argumentativos (causas ou consequências do problema), escolha os repertórios e planeje a proposta de intervenção.

Estagiária sob a supervisão de Ana Sá*