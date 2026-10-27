Saiba como consultar o local de prova do Enem

Os candidatos inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 já podem consultar os locais de prova. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) disponibilizou as informações nesta terça-feira (27/10), por meio do cartão de confirmação da inscrição, acessível na página do participante.
Para verificar onde fará o exame, o candidato deve acessar o endereço enem.inep.gov.br/participante e entrar com a conta Gov.br, utilizando o Cadastro de Pessoa Física (CPF) e a senha cadastrada. Este ano, o Inep confirmou 5.055.818 inscrições para realização do exame em todo o país.
O cartão de confirmação reúne informações importantes para os dias de aplicação, como o endereço do local de prova, a opção de língua estrangeira escolhida — inglês ou espanhol — e as datas do exame. O documento também registra solicitações de atendimento especializado e de tratamento pelo nome social, quando aplicáveis.
Embora não seja obrigatória a apresentação do cartão nos dias de prova, o Inep recomenda que os participantes levem o documento impresso para facilitar a conferência dos dados.
Se prepare para o dia da prova
Após consultar o local de aplicação, a orientação do Inep é verificar o endereço com antecedência e planejar o deslocamento. Pesquisar a distância, estimar o tempo de viagem e conhecer as opções de transporte pode ajudar a evitar imprevistos.
Os portões dos locais de prova serão abertos às 12h e fechados pontualmente às 13h, no horário de Brasília. A recomendação é chegar com antecedência para evitar atrasos e ter tempo suficiente para entrar no local de aplicação.
Datas da aplicação
O exame será realizado em dois domingos consecutivos, em 8 e 15 de novembro.
No primeiro dia, 8 de novembro, os participantes responderão a 45 questões de linguagens, códigos e suas tecnologias, sendo 40 de língua portuguesa e cinco de língua estrangeira, além de 45 questões de ciências humanas e suas tecnologias. Também será aplicada a redação.
No segundo dia, 15 de novembro, serão 45 questões de matemática e suas tecnologias e outras 45 de ciências da natureza e suas tecnologias.
O que levar para o Enem
Para evitar imprevistos durante a aplicação do exame, os candidatos devem separar os materiais necessários com antecedência.
Obrigatórios:
- Documento oficial com foto: pode ser físico ou digital, desde que esteja entre os documentos aceitos pelo Inep.
- Caneta esferográfica preta: deve ter tubo transparente. A recomendação é levar uma caneta reserva.
Recomendados:
- Cartão de confirmação de inscrição: não é obrigatório, mas o Inep recomenda levar o documento impresso.
- Água: em garrafa transparente e sem rótulo.
- Lanche: alimentos como frutas, castanhas e barras de cereal podem ajudar a manter a energia durante a prova.
Entre os documentos digitais aceitos pelas regras do exame estão o e-Título (foto é obrigatória), a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Digital e a identidade digital, quando válidos para identificação. É necessário apresentar o aplicativo oficial; capturas de tela não são aceitas.
Confira os horários do Enem 2026
As provas seguem o horário oficial de Brasília nos dois dias de aplicação. Os candidatos devem ficar atentos, principalmente ao fechamento dos portões, que ocorre às 13h.
- 12h: abertura dos portões;
- 13h: fechamento dos portões;
- 13h30: início das provas;
- 19h: término da aplicação no primeiro dia, em 8 de novembro;
- 18h30: término da aplicação no segundo dia, em 15 de novembro.
Os dias 8 e 15 de novembro terão horários diferentes para término da prova. A saída com o caderno de questões só é permitida nos últimos 30 minutos que antecedem o encerramento do exame.
*Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca
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