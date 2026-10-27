Saiba como consultar o local de prova do Enem

Anna Júlia Castro

O Exame Nacional do Ensino Médio foi instituído em 1998 para avaliar o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica; as notas podem ser utilizadas em processos seletivos. - (crédito: Divulgação)

Os candidatos inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 já podem consultar os locais de prova. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) disponibilizou as informações nesta terça-feira (27/10), por meio do cartão de confirmação da inscrição, acessível na página do participante.

Para verificar onde fará o exame, o candidato deve acessar o endereço enem.inep.gov.br/participante e entrar com a conta Gov.br, utilizando o Cadastro de Pessoa Física (CPF) e a senha cadastrada. Este ano, o Inep confirmou 5.055.818 inscrições para realização do exame em todo o país.

O cartão de confirmação reúne informações importantes para os dias de aplicação, como o endereço do local de prova, a opção de língua estrangeira escolhida — inglês ou espanhol — e as datas do exame. O documento também registra solicitações de atendimento especializado e de tratamento pelo nome social, quando aplicáveis.

Embora não seja obrigatória a apresentação do cartão nos dias de prova, o Inep recomenda que os participantes levem o documento impresso para facilitar a conferência dos dados.

Se prepare para o dia da prova

Após consultar o local de aplicação, a orientação do Inep é verificar o endereço com antecedência e planejar o deslocamento. Pesquisar a distância, estimar o tempo de viagem e conhecer as opções de transporte pode ajudar a evitar imprevistos.

Os portões dos locais de prova serão abertos às 12h e fechados pontualmente às 13h, no horário de Brasília. A recomendação é chegar com antecedência para evitar atrasos e ter tempo suficiente para entrar no local de aplicação.

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Datas da aplicação



O exame será realizado em dois domingos consecutivos, em 8 e 15 de novembro.

No primeiro dia, 8 de novembro, os participantes responderão a 45 questões de linguagens, códigos e suas tecnologias, sendo 40 de língua portuguesa e cinco de língua estrangeira, além de 45 questões de ciências humanas e suas tecnologias. Também será aplicada a redação.

No segundo dia, 15 de novembro, serão 45 questões de matemática e suas tecnologias e outras 45 de ciências da natureza e suas tecnologias.

O que levar para o Enem

Para evitar imprevistos durante a aplicação do exame, os candidatos devem separar os materiais necessários com antecedência.

Obrigatórios:

Documento oficial com foto: pode ser físico ou digital, desde que esteja entre os documentos aceitos pelo Inep.

pode ser físico ou digital, desde que esteja entre os documentos aceitos pelo Inep. Caneta esferográfica preta: deve ter tubo transparente. A recomendação é levar uma caneta reserva.

Recomendados:

Cartão de confirmação de inscrição: não é obrigatório, mas o Inep recomenda levar o documento impresso.

não é obrigatório, mas o Inep recomenda levar o documento impresso. Água: em garrafa transparente e sem rótulo.

em garrafa transparente e sem rótulo. Lanche: alimentos como frutas, castanhas e barras de cereal podem ajudar a manter a energia durante a prova.

Entre os documentos digitais aceitos pelas regras do exame estão o e-Título (foto é obrigatória), a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Digital e a identidade digital, quando válidos para identificação. É necessário apresentar o aplicativo oficial; capturas de tela não são aceitas.

Confira os horários do Enem 2026

As provas seguem o horário oficial de Brasília nos dois dias de aplicação. Os candidatos devem ficar atentos, principalmente ao fechamento dos portões, que ocorre às 13h.

12h: abertura dos portões;

13h: fechamento dos portões;

13h30: início das provas;

19h: término da aplicação no primeiro dia, em 8 de novembro;

18h30: término da aplicação no segundo dia, em 15 de novembro.

Os dias 8 e 15 de novembro terão horários diferentes para término da prova. A saída com o caderno de questões só é permitida nos últimos 30 minutos que antecedem o encerramento do exame.

*Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca