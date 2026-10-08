Enem 2026: liberação dos locais de prova deve ocorrer entre 21 e 24 de outubro

Correio Braziliense

- (crédito: Angelo Miguel/MEC)





À medida que os dias de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) se aproxima, cresce a ansiedade dos estudantes que irão participar em todo o país. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) costuma liberar o Cartão de Confirmação de Inscrição, que contém os endereços, blocos e salas específicos, na segunda quinzena de outubro, geralmente entre os dias 21 e 24 do mês. Como o edital oficial não estabelece um dia fixo antecipado, os inscritos devem monitorar os canais do Inep ao longo das próximas semanas para não perderem a atualização.

A consulta ao local de prova é exclusivamente digital e individual, o que significa que nenhum participante recebe as coordenadas por e-mail ou correspondência física. Para checar o endereço de aplicação, o estudante deve acessar o portal oficial da Página do Participante do Enem e efetuar o login utilizando o CPF e a senha unificada da sua conta Gov.br.

No menu de navegação, basta selecionar a opção relacionada ao cartão de confirmação. Além do endereço físico exato, o documento detalha a opção de língua estrangeira escolhida no ato da inscrição, as datas e os horários das provas, e eventuais atendimentos especializados solicitados pelo candidato. Especialistas recomendam salvar o documento em formato PDF no celular ou até mesmo imprimir uma cópia física para facilitar a localização da sala no dia do exame, lembrando que não é possível alterar o município ou o local de prova nesta etapa do cronograma.