Enem 2026 bate recorde de inscritos com novas facilidades de acesso

Correio Braziliense

O recorde de inscritos no ENEM 2026 reforça a importância do exame para o acesso ao ensino superior no país - (crédito: Angelo Miguel/MEC)

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2026 registrou um recorde de 5.055.818 inscritos, segundo um balanço parcial. O número representa um aumento de 47,1% e é o maior quantitativo desde 2022. O resultado reflete ações do Ministério da Educação (MEC) e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) para ampliar o acesso.

As provas serão aplicadas nos dias 8 e 15 de novembro em todos os estados e no Distrito Federal. A edição deste ano conta com novidades, como a inscrição automática para estudantes concluintes do ensino médio da rede pública.

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Esses participantes precisaram apenas acessar a Página do Participante para confirmar dados e informar o município de realização das provas e a língua estrangeira de sua escolha. Outra mudança foi a expansão dos locais de prova, com a inclusão de 95 novas cidades. A medida permite que mais candidatos façam o exame perto de suas residências.

Atendimento especializado

Os participantes que solicitaram atendimento especializado já podem consultar o resultado na Página do Participante. Quem teve o pedido negado pode apresentar recurso até a sexta-feira, 3 de julho, com a documentação que comprove a necessidade do suporte.

O resultado dos recursos será divulgado em 10 de julho. O atendimento é destinado a pessoas com as seguintes condições: baixa visão, cegueira, visão monocular, deficiência física, auditiva, intelectual, surdez, surdocegueira, dislexia, discalculia, déficit de atenção, fibromialgia, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH), transtorno do espectro autista (TEA), além de gestantes, lactantes, diabéticos, idosos e estudantes em classe hospitalar.

Acesso à educação superior

O Enem se consolidou como a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Programa Universidade para Todos (Prouni) e do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Instituições de ensino públicas e privadas também usam a nota do exame em seus processos seletivos. Os resultados individuais podem ser aproveitados em instituições portuguesas que possuem convênio com o Inep, facilitando o acesso de estudantes brasileiros ao ensino superior em Portugal.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.