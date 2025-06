JG Júlia Giusti* AL Ana Luiza Dutra

Enem bate recorde de inscrições, com 5,5 milhões de candidatos - (crédito: Divulgação/ Inep)

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 alcançou número recorde de inscrições. Com 5,5 milhões de candidatos, a quantidade cresceu quase 10% em comparação com o ano passado. Em relação a 2022, o aumento foi de 30% (4,2 milhões). Os dados foram divulgados nesta segunda-feira, pelo ministro da educação, Camilo Santana.

Pelas redes sociais, Camilo Santana informou também que o pagamento da taxa de inscrição — no valor de R$ 85 — foi prorrogado até dia 27 de junho. Confira o vídeo:

O Enem avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica e tornou-se a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e de iniciativas como o Programa Universidade para Todos (Prouni). Os resultados são utilizados como critério único ou complementar dos processos seletivos, além de servirem de parâmetro para acesso a auxílios governamentais, como o proporcionado pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).



As provas objetivas e de redação serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro, exceto nas cidades de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, em razão da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que ocorre entre 10 e 21 de novembro. Nesse caso, as datas das provas serão 30 de novembro e 7 de dezembro.

