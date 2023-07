Camilo Santana é vaiado durante discurso na conferência da UNE

MS Mayara Souto

13/07/2023 Crédito: Carlos Vieira/CB. 59º Congresso da União Nacional dos Estudantes (UNE) - (crédito: Carlos Vieira/CB)

Durante cerimônia de entrega da Carta de Educação América Latina, nesta quinta-feira (13/7), durante o Congresso da União Nacional do Estudante (UNE), em Brasília, o Ministro da Educação, Camillo Santana, foi vaiado diversas vezes pelo público do movimento estudantil.

O motivo do impasse é a Reforma do Ensino Médio, criada pelo governo do ex-presidente Michel Temer (MDB). O ministro da Educação é contra a revogação total da reforma, e defende que ela seja apenas "ajustada".

Enquanto Santana discursava no palco, era quase impossível escutá-lo, já que ecoava no ginásio o pedido de revogação definitiva da reforma. O tópico foi, inclusive, incluído na Carta de Educação América Latina, apresentada pela UNE.