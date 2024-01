MS Mayara Souto

O ministro da Educação, Camilo Santana, garantiu que o resultado do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) será divulgado no início da tarde desta quarta-feira (31/1). Ele ainda falou sobre possibilidade de prorrogar as inscrições do Programa Universidade para Todos (ProUni).

"Fiquem tranquilos houve um problema ontem técnico no sistema. A equipe de Tecnologia da Informação (TI) do ministério solicitou algumas horas para solucionar os problemas. A previsão é que agora, no início da tarde, já possa ser divulgado o resultado do Sisu. Fizemos um esforço para antecipar bem (os resultados) tanto o Enem quanto o Sisu, comparado com o ano passado, mas agora à tarde, com certeza, a expectativa é que sejam divulgados todos os resultados do Sisu" Camilo Santana, ministro da Educação

O resultado do Sisu estava previsto para a tarde de ontem, mas a página teve problemas técnicos e os jovens não puderam acessar seus dados.

Diante da situação, Santana disse que está estudando a possibilidade de prorrogar as inscrições para o Programa Universidade Para Todos (Prouni), que encerram nesta quinta-feira (1º). “Talvez haja necessidade de prorrogar também por mais 24 horas o Prouni”, disse.