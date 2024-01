Estudante à espera de resultado do Sisu: "Quem é pobre não tem muitas escolhas"

MS Mayara Souto

Os estudantes inscritos no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) aguardavam, até o fim da tarde desta quarta-feira (31/1), pelo resultado do processo seletivo, prometido para ontem. Com problemas técnicos no site, o Ministério da Educação (MEC) informou que os jovens poderiam conferir a classificação para as universidades no dia de hoje, mas a lista ainda não está disponível. Estudantes relataram ao Correio como estão lidando com a ansiedade.

"Fui aluna de escola pública e sempre dependi do governo, então, esse atraso, mesmo que não seja tão 'grande', é frustrante e preocupante. Na nossa cabeça passam 1.001 coisas, menos que vai dar certo. A ansiedade sempre me acompanhou e me atrapalhou nos resultados", conta Julyana Alves, 18 anos, que se inscreveu para o curso de Direito na Universidade Estadual do Piauí (Uespi). "Quem é pobre não tem muitas escolhas. Estou trabalhando e tentando tirar isso um pouco da mente", acrescenta a estudante, que vê "descaso com os alunos" por parte do governo.

Do interior do Ceará, ela comenta que também está tentando vagas pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior (ProUni), em locais dentro de seu estado. O programa encerra as inscrições nesta quinta-feira (1º/2) e gera dúvidas sobre prorrogação, devido ao atraso da nota do Sisu — alguns alunos esperam o resultado do Sistema de Seleção Unificada para decidir se irão se inscrever no ProUni.

Parte dos estudantes conseguiu ver o resultado do Sisu no início da manhã de terça-feira, mas, logo na sequência, ele ficou indisponível no sistema.

"Está sendo aterrorizante (esperar), me inscrevi para Interdisciplinar em Humanidades (Direito) na UFSB (Universidade Federal do Sul da Bahia), em Porto Seguro, Bahia. Ontem, às 9h em ponto, tive acesso ao Sisu e vi o meu tão sonhado 'aprovado'. Comemorei, chorei, liguei para a família. Exatamente às 9h25, o site saiu do ar e eu não conseguir mais ter acesso. As especulações começaram a surgir de que havia erro, de que a nota não era válida... E o coração como fica? Após ter contato para toda a família? Ter comemorado, ter chorado?", desabafa a baiana Sthefany Silveira, 21 anos. Ela ainda conta que o Sisu é a única oportunidade de ela ingressar no ensino superior, já que, para a sua região, não foram abertas vagas pelo ProUni.

Durante a tarde de hoje, posts nas redes sociais do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) causaram revolta em vários usuários. "A ansiedade do resultado é grande, mas o que mais me deixa perdida é ver que o Inep divulga diversos outros conteúdos no Instagram, como: Enade, ProUni, Conae entre outros. E não concretiza uma data que de fato irá entregar o resultado. Cada dia que passa eu vejo o quanto é difícil ter apoio do governo para os estudos", critica Beatriz Rangel Leite, 18 anos, do Rio de Janeiro. Ela aguarda a aprovação para o curso de Psicologia na Universidade Federal Fluminense (UFF). A espera tem provocado "fortes crises de pânico e ansiedade" na jovem.

Ana Beatriz Lima, 20 anos, de João Pessoa, diz que está tentando lidar com a ansiedade "lendo muito", mas que o processo está sendo muito desgastante. "É o meu primeiro ano (no Sisu) e espero que seja o último, muito perturbador passar por essa frustração toda", lamenta.

Até a publicação desta reportagem, não houve manifestação dos órgãos oficiais a respeito da resolução dos problemas no site do MEC. O ministro Camilo Santana afirmou, na manhã de hoje, que tudo seria resolvido até o "início da tarde" — o que não ocorreu. O Correio entrou em contato com o MEC, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto.

