CB Correio Braziliense

Instituições de ensino têm até 5 de março para se inscreverem - (crédito: Ministério da Defesa )

As Instituições de Ensino Superior (IES) públicas e privadas têm até o dia 5 de março para se inscreverem no processo seletivo para operações do Projeto Rondon, para as Operações Velho Chico — municípios de Pernambuco — e Sentinelas Avançadas II — municípios de Rondônia, que ocorrerá em julho de 2024. O projeto é uma iniciativa do Ministério da Defesa, que beneficiou quase 120 mil pessoas em 2023, além de contar com benefícios duradouros às comunidades, consolidando o sentimento de responsabilidade social coletiva para o estudante universitário.

Durante o prazo de inscrições, as instituições de todo o país podem fazer propostas de trabalho alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organizações das Nações Unidas (ONU). O objetivo é ensinar aos estudantes soluções sustentáveis para a inclusão social e consolidar o sentido de responsabilidade social. O projeto também conta com a participação de ministérios, IES, governos estaduais e municipais, e o apoio das Forças Armadas.

As instituições interessadas deverão produzir uma proposta de trabalho sobre como serão realizadas as ações nas áreas de cultura, direitos humanos, justiça, educação e saúde. Depois disso, a Coordenação-Geral do Projeto Rondon vai divulgar a relação das IES selecionadas com a designação dos respectivos municípios onde serão desenvolvidas as ações.



Com resultados divulgados, as IES deverão participar de uma viagem precursora, para conhecerem os interlocutores do município, ajustarem a proposta de trabalho e definirem o cronograma de atividades do período da atividade. Por último, a etapa exige o desenvolvimento da operação, realizada pela respectiva equipe da instituição.



Para obter mais informações acesse o site ou basta entrar em contato com a equipe do Projeto Rondon pelo e-mail projeto.rondon@defesa.gov.br; operacao.velhochico@defesa.gov.br ou operacao.sentinelasavancadas2@defesa.gov.br.