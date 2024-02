CB Correio Braziliense

A lista de espera poderá ser utilizada durante todo o ano de 2024 pelas instituições participantes do Sisu - (crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

Os candidatos do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2024 que manifestaram interesse em participar da lista de espera já podem conferir o resultado no site das instituições públicas de educação superior participantes do programa. A convocação dos selecionados começa nesta sexta-feira (16/2).

Segundo o Ministério da Educação, a lista de espera poderá ser utilizada durante todo o ano de 2024 pelas instituições participantes do Sisu. Essa listagem é para o preenchimento das vagas eventualmente não ocupadas na chamada regular e aos candidatos acompanhar as convocações efetuadas pelas instituições. Os prazos, procedimentos e documentos para matrícula serão estabelecidos em edital próprio de cada unidade de ensino superior.

A edição de 2024 contou com as mudanças previstas na nova Lei de Cotas, As principais alterações são a classificação dos candidatos primeiramente na ampla concorrência e, depois, a classificação daqueles que atendem aos critérios exigidos para cotistas; as cotas específicas para quilombolas; e a redução da renda familiar para reservas de vagas.

O Ministério da Educação divulgou que 239.872 candidatos foram aprovados no Sisu 2024. Ao todo, 1.271.301 pessoas participaram do processo, que utiliza a nota no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). De acordo com o balanço da pasta, 102.005 candidatos foram aprovados na ampla concorrência, e 137.867 no sistema de cotas e ações afirmativas das instituições de ensino.