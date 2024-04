Rodas de conversa on-line vão debater soluções para a UnB

CB Correio Braziliense

Possíveis soluções para problemas enfrentados pela Universidade de Brasília (UnB) serão debatidas entre esta quinta e sexta-feiras (18 e 19/4) em rodas de conversa on-line. A proposta é dos estudantes do “UnB Viva: Laboratório de ideias e soluções”, que colhe sugestões para melhorar a universidade. Os debates poderão ser acompanhados ao vivo pelo YouTube.

As rodas de conversa dão sequência ao diálogo iniciado na semana passada, em debate sobre o futuro da UnB com a participação dos professores Daniela Garrossini e Isaac Roitman. As atividades têm como objetivo estimular reflexões e sugestões para a universidade.

A plataforma convida estudantes e profissionais a enviarem suas propostas. As ideias e soluções encaminhadas vão ser sistematizadas e enviadas para as pessoas que colaborarem com a plataforma e para interessados em colocar as propostas em prática nos próximos anos, aperfeiçoando ações de ensino, pesquisa e extensão.

A primeira roda de conversa, na quinta (18/4), às 8h15, será sobre Universidade e Diversidade: Como promover diversidade dentro e fora da UnB?. Terá as participações de Bethinha Costa, Deborah Santos, Lelê Teles e Fernando Oliveira Paulino. Para acompanhar acesse o link.

No mesmo dia, às 10h15, ocorrerá a roda Mulheres, Ciência e Equidade, que vai estimular reflexões sobre quais são os desafios e possibilidades das mulheres na ciência. A conversa on-line contará com as participações de Andréa Maranhão, Laís Visnadi e Fernando Oliveira Paulino. Acesso o link.

Na sexta-feira (19), a primeira roda ocorrerá às 8h15, sobre Universidade e Saúde: Como promover saúde de maneira ampla, estimulando bem estar dentro e fora da UnB?, com as participações de Juciléia Souza e Anelise Rizzolo.

Mais tarde, às 10h15, a discussão será sobre Universidade e Cultura: Como estimular a produção, a circulação e o acesso à cultura dentro e fora da UnB?, com as participações de Fernando Oliveira Paulino, Beatriz de Oliveira e Magno Assis. Disponível pelo link.