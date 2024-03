Calouros 60+ são recebidos na UnB

CB Correio Braziliense

Estudantes 60+ em calourada após aprovação no processo seletivo para pessoas idosas - (crédito: Luis Gustavo Prado - Secom/UnB)

Por Júlia Giusti* - Novos estudantes da Universidade de Brasília (UnB) aprovados no processo seletivo para pessoas com mais de 60 anos foram recepcionados hoje pela Administração Superior da UnB. Os 136 novos estudantes, que frequentarão 37 diferentes cursos da Universidade, foram recebidos com atividades animadas pelo Coral dos Cinquentões UnB e pelo Coral Paz e Amor do Cruzeiro.

A lista de aprovados saiu dia 29 de fevereiro e preencheu todas as vagas abertas para o processo seletivo, que teve como prova uma redação com o tema “Direito à universidade e ao envelhecimento saudável”.

Mulheres foram maioria dos candidatos, e o curso mais concorrido foi o de psicologia, com 566 inscritos para apenas duas vagas. Entre os aprovados, 13 redações tiveram nota máxima, além de 87 candidatos com nota acima de nove.

Com edital inédito, os novos estudantes 60+ ingressam pela primeira vez ou retornam ao ensino superior. A política garante o envelhecer como direito e democratiza o acesso à educação no Brasil.

*Estagiária sob a supervisão de Priscila Crispi