55% dos ingressantes da USP são de escolas públicas

VT Vitória Torres

A USP introduziu, em 2023, mudanças na forma de convocação dos estudantes para políticas afirmativas - (crédito: George Campos/USP Imagens)

Mais de 55% dos novos alunos da Universidade de São Paulo (USP) são oriundos de escolas públicas. Dentre as 10.753 vagas disponíveis a partir de diferentes processos seletivos da universidade — como Fuvest, Enem USP e o Provão Paulista — no vestibular de 2024, 5.954 foram ocupadas por estudantes de escolas públicas.

2.965 alunos aprovados, ou 27,6%, se autodeclararam pretos, pardos ou indígenas (PPI). Desde 2021, a USP vem superando suas próprias marcas em termos de inclusão. O número de alunos de escola pública aprovados no último vestibular apresenta um aumento de 1,3 ponto percentual em relação ao ano anterior.

A USP introduziu, em 2023, mudanças na forma de convocação dos estudantes para políticas afirmativas, o que contribuiu para os resultados recordes. Todos os candidatos participaram inicialmente na categoria de Ampla Concorrência (AC). Após o preenchimento dessas vagas, foram chamadas as vagas reservadas para estudantes de escolas públicas e, em seguida, para as cotas raciais.



Na primeira edição do Provão Paulista, a USP ofereceu 1.500 vagas, atraindo quase 400 mil inscritos e 260 mil participantes. Destas vagas, 1.365 foram preenchidas. Entre os aprovados, 118 candidatos PPI conquistaram vagas através da ampla concorrência, 726 foram aprovados em vagas reservadas e 392 estudantes de escolas públicas, não autodeclarados PPI, ingressaram pela ampla concorrência. O pró-reitor de Graduação, Aluísio Augusto Cotrim Segurado, atribui esses números às políticas afirmativas implementadas em 2023.



Desde 2018, a USP tem desenvolvido as políticas de inclusão, que culminaram em 2021, quando, pela primeira vez, mais da metade dos alunos ingressantes vieram de escolas públicas, com 51,7% do total. O vestibular de 2023 resultou em um aumento de 3% no número de alunos de escolas públicas.



O reitor da USP, Carlos Gilberto Carlotti Júnior, acredita que o Provão Paulista aproximou a universidade com o ensino público. "Nossa universidade se aproximou do ensino público com o Provão Paulista e passou a ser conhecida por esses estudantes, tornando uma possibilidade real para que possam prosseguir seus estudos", afirmou.



Já o pró-reitor adjunto de Graduação, Marcos Garcia Neira, destacou um fenômeno importante identificado neste processo seletivo, de que muitos candidatos, embora oriundos de escolas públicas e também PPI, optaram por disputar vagas de ampla concorrência, ignorando as reservas específicas para políticas afirmativas.



“Neste processo seletivo, identificamos um fenômeno importante: muitos candidatos, embora egressos das escolas públicas e também PPI, se inscreveram somente em vagas de ampla concorrência, isto é, optaram por não disputar as vagas reservadas para as políticas afirmativas”.



Anos anteriores

Selecionados oriundos de escolas públicas:

2018 - 41,2%



2019 - 42%



2020 - 47,7%



2021 - 51,8%



2022 - 51,7%



2023 - 54,1%



2024 - 55,4%



*Estagiária sob a supervisão de Pedro Grigori