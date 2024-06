Lula diz não temer reunião com reitores: "Este dedo não foram eles que morderam"

Horas antes, em entrevista à Rádio Mirante, Lula relatou que os servidores tiveram reajuste em 2023 e "nem agradeceram". "As universidades sabem que demos 9% no primeiro ano, sem eles pedirem, depois de seis anos sem nenhum centavo de aumento. Aí o pessoal queria 4,5%. Já ganharam em 2023. Eu falei: 'Vocês nem me agradeceram os 9% e já estão cobrando 4,5%?' Vamos tratar isso da forma mais harmônica possível. Acho que é preciso sempre melhorar o salário das pessoas e estou muito feliz, vivendo um momento muito importante nesse país, porque vamos fazer tudo o que é necessário", emendou.

Depois da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), cujos professores voltaram às atividades em 10 de junho, ontem foi a vez de a Universidade de Brasília (UnB) anunciar que retoma as aulas no próximo dia 26. Várias assembleias foram realizadas ao longo do dia e a expectativa é de que outras unidades de ensino abandonem, a partir da próxima semana, a paralisação nacional que vinha desde 15 de abril.

A greve paralisou mais de 60 universidades federais pelo Brasil, que se uniram para pressionar as negociações com o governo federal. Porém, nem todas as reivindicações foram atendidas.