Professor de 92 anos se despede da sala de aula após 67 anos lecionando

Além da atuação como professor, Hildegardo também foi diretor da EMESCAM de 1993 a 1996 - (crédito: Divulgação/EMESCAM)

O professor Hildegardo Rodrigues, 92 anos, se despediu da sala de aula nesta semana após uma trajetória de 67 anos lecionando. Formado em medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) em 1956, ele completou doutorado em morfologia pela mesma instituição em 1960. Ao longo da carreira, ele se destacou como professor titular de anatomia na Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória (EMESCAM), no Espírito Santo.

Além da atuação como professor, Hildegardo também foi diretor da EMESCAM de 1993 a 1996 — período em que ajudou a consolidar a instituição como um centro de excelência no ensino da saúde. Neste mês, em reconhecimento à dedicação como docente por quase sete décadas, ele recebeu a outorga de professor emérito da Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória.





"A homenagem reflete sua contribuição excepcional para a educação e a formação de novos profissionais da saúde. Notavelmente, ele teve a honra de dar a aula inaugural da instituição em 1968, marcando o início das atividades acadêmicas com seu vasto conhecimento e experiência. Sua carreira é marcada por um profundo compromisso com a educação e a pesquisa, aspectos fundamentais para o desenvolvimento de práticas de ensino inovadoras e para a formação de profissionais de alta qualidade na área da saúde", disse a EMESCAM em nota enviada ao Correio.

Ao completar 90 anos, em 2022, o professor Hildegardo exaltou o papel da tecnologia como ferramenta para auxiliar nos estudos e lembrou das dificuldades que enfrentou como estudante de medicina. "No primeiro dia de aula de anatomia me deparei com quatro volumes em francês. Hoje os alunos têm tudo de bom, eles podem crescer e aprender com mais facilidade", pontuou.