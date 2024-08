UnB adquire van para acessibilidade de pessoas com mobilidade reduzida

ME Maria Eduarda Lavocat*

A reitora Márcia Abrahão entregou as chaves da van ao decano de Assuntos Comunitários, Ileno Izídio, e à diretora de Acessibilidade do DAC, Sinara Zardo, que estavam acompanhados das estudantes Clara Marinho e Miriã Barbosa - (crédito: Beto Monteiro/Ascom GRE)

A Universidade de Brasília (UnB) tomou mais uma medida para garantir a acessibilidade de deficientes físicos e pessoas com mobilidade reduzida. Agora, o campus Darcy Ribeiro possui uma van acessível, com plataforma elevatória para o transporte desses alunos. Com um investimento de R$ 310 mil, provenientes de recursos de emenda parlamentar, o veículo foi entregue no dia 30 de julho no estacionamento entre a Reitoria e a Biblioteca Central (BCE).

Para utilizar o transporte, os estudantes cadastrados na Diretoria de Acessibilidade (Daces/DAC) devem formalizar a solicitação de uso do serviço por meio do formulário disponível no site da Daces. Já para os docentes e técnicos administrativos é necessário enviar um e-mail para o endereço daces@unb.br para fazer suas solicitações. A medida faz parte de uma série de ações para aumentar a acessibilidade na UnB. Nos últimos anos, mais de R$ 2,5 milhões foram investidos na promoção da acessibilidade arquitetônica e urbanística nos quatro campi da Universidade.



Entre as principais ações, destacam-se a aprovação da Política de Acessibilidade, a criação da Daces e a ampliação do seu espaço físico e da equipe. Desde a sua criação em 2020, o número de acolhimentos da Daces aumentou em 92%. O número de estudantes cadastrados na diretoria cresceu 45%, passando de 380 em 2020 para 700 em 2024. Todos os alunos cadastrados recebem apoio e têm prioridade de matrícula nas disciplinas obrigatórias de seus cursos de graduação e pós-graduação.

Ileno Izídio decano da diretoria explica que a van não serve apenas para incrementar a mobilidade necessária das pessoas com deficiência da comunidade, mas sim abrir o caminho para todas e todos que dela precisarem para facilitar a concretização de um direito. Além dele, a discente do curso de letras Clara Marinho também afirmou que a van representa mais do que mobilidade: simboliza a permanência dos estudantes com mobilidade reduzida ou deficiência física na UnB.

*Estagiária sob supervisão de Marina Rodrigues