Acordo pode facilitar ingresso de inscritos no CadÚnico no mercado de trabalho

RP Raphael Pati

O governo federal e a Abras assinaram, nesta segunda-feira (16/9), um protocolo de intenções de apoio ao programa "Acredita no Primeiro Passo" - (crédito: Ascom MDS)

Campinas (SP) — Com o objetivo de facilitar a entrada de pessoas em situação de vulnerabilidade social no mercado de trabalho, o Ministério de Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) e a Associação Brasileira de Supermercados (Abras) assinaram um protocolo de intenções para adesão ao programa Acredita no Primeiro Passo, lançado pelo governo no primeiro semestre de 2024 e que visa oferecer qualificação e oportunidade de emprego para brasileiros com renda mais baixa.

“É um protocolo simples. Tem por objetivo trabalhar juntos sem muita burocracia”, disse o ministro Wellington Dias durante a 58ª edição do evento Abras´24 food retail future, promovido pela entidade supermercadista.

“Queremos abrir para que essas pessoas, trabalhando no padrão de cada empresa, nós façamos qualificação. (O beneficiário) Faz a qualificação e cria um cadastro reserva pela competência, onde a gente possa garantir que as pessoas tenham oportunidade de trabalhar”, explicou, ainda, o chefe da pasta.

O programa Acredita foi lançado em abril pelo governo federal, por meio de uma medida provisória. No entanto, como era exigida a aprovação do tema no Congresso Nacional em um prazo de 60 dias, que foi expirado, a vigência do programa perdeu a validade. Agora, o governo trabalha para aprovar um projeto de lei no Legislativo para regulamentar o tema.

Voltado exclusivamente para inscritos no CadÚnico e que recebem o Bolsa Família, o programa contará com cursos de qualificação gratuitos, que terão o apoio de outras entidades públicas e do setor privado. A expectativa é lançar pelo menos 357 mil novos trabalhadores no mercado com foco na geração de mão-de-obra qualificada.

Além disso, visa reduzir a pobreza e promover inclusão socioeconômica para os beneficiários do programa social. Além dos supermercados, outros 29 setores já confirmaram apoio ao programa.