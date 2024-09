UnB tem 14 cientistas entre os 3% mais importantes do mundo, segundo ranking

CB Correio Braziliense

A Universidade de Brasília (UnB) se consagrou por mais um ano entre as melhores universidades do ramo científico, segundo o Alper-Doger (AD) Scientific Index 2025. O ranking internacional avaliou mais de 2,4 milhões de pesquisadores em 219 países, destacando a relevância da produção científica da UnB no cenário global. No grupo dos 10%, mais 125 pesquisadores são da UnB, enquanto, no top 20%, o número chega a 345.

Entre os nomes de maior destaque na lista, estão Mercedes Bustamante, especialista em do Departamento de Ecologia; Márcio Pimentel (in memoriam), do Instituto de Geociências (IG); Augusto Cesar Franco, do Departamento de Botânica; Guarino Rinaldi Colli, do Departamento de Zoologia; Rita Segato, professora emérita da UnB, tendo lecionado no Departamento de Antropologia e nos programas de pós-graduação em bioética e de direitos humanos da universidade.

A reitora Márcia Abrahão felicitou os docentes e ressaltou os desafios enfrentados pela UnB, como a perda do professor Márcio Pimentel. “Parabenizo os nossos pesquisadores por mais essa conquista. É muito gratificante ser reitora de uma universidade com tantos docentes reconhecidos internacionalmente pela excelência na pesquisa que desenvolvem. Infelizmente, alguns que estão nessa lista já não estão mais entre nós, como o professor Márcio Pimentel, meu colega de Instituto de Geociências. Desde que assumimos a Reitoria, temos trabalhado para ampliar e garantir o investimento em pesquisa, mesmo com sucessivos cortes no orçamento da UnB e da pesquisa brasileira. O resultado da pós-graduação no quadriênio 2017-2020 também nos orgulha muito. Nossas e nossos cientistas levam a excelência da UnB para o mundo!”, celebra a reitora.

Excelência

O AD Scientific Index é um sistema de classificação e análise baseado no desempenho científico e no valor agregado da produtividade científica de cientistas individualmente, e fornece resultados que podem ser usados para avaliar a produtividade e eficiência de indivíduos e instituições. Das muitas áreas de pesquisa que classificam a UnB , estão: Engenharia e Tecnologia, Ciências Naturais, Ciências Sociais, Direito e Ciências Médicas e Saúde.

Mercedes Bustamante, uma das cientistas mais reconhecidas no ranking, destacou a importância da pesquisa e da modernização das infraestruturas. “A UnB foi essencial para minha carreira profissional, para a formação de uma rede de colaboração nacional e internacional e para a divulgação dos resultados de trabalhos que são sempre associados a muitas parcerias”, pondera.

A edição anterior do ranking já havia classificado 14 cientistas da UnB entre os mais influentes, e “o aumento significativo do número de pesquisadores e pesquisadoras da UnB entre os mais citados e influentes do mundo mostra a excelência das nossas e dos nossos docentes, em diferentes áreas, e a consolidação da UnB no cenário internacional”, compartilha a decana de pesquisa e inovação Maria Emilia Walter.