Brasília sedia 72ª edição dos Jogos Universitários Brasileiros

VR Victor Rogério

Participantes dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) se preparam para o evento, que ocorre de 8 a 19 de outubro deste ano - (crédito: Confederação Brasileira do Desporto Universitário/Divulgação)

Entre os dias 8 e 19 de outubro, Brasília receberá a 72ª edição dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs). Congregando 31 modalidades, a estimativa é de que mais de 7 mil estudantes participem da competição, com entrada será gratuita para a comunidade. Os jogos serão divididos em dois blocos: o primeiro acontecerá de 8 a 13 de outubro, com 19 modalidades, como atletismo, basquete, jiu-jitsu e e-sports; e o segundo, entre os dias 14 e 19, com as outras 12 modalidades, incluindo futsal, vôlei e handebol. Além dos esportes tradicionais, jogos eletrônicos também ganham espaço, como Free Fire e League of Legends.

As provas estão previstas para acontecer em 13 locais diferentes, incluindo o Centro de Convenções Internacional do Brasil (CICB), Centro Olímpico da Universidade de Brasília (UnB), Ginásio do Cruzeiro e na Associação Atlética Banco do Brasil (AABB). Esta é a terceira vez em quatro anos que a capital federal sediará o evento, que é promovido pela Confederação Brasileira de Desporto Universitário (CBDU). A última edição, realizada em Joinville (SC), reuniu mais de cinco mil pessoas.



O evento também contou com a participação de atletas renomados. Na manhã desta quarta-feira (9/10), no Palácio do Buriti, estiveram presentes os medalhistas olímpicos chineses Gao Ling, ouro nas duplas mistas em Sydney (2000) e Atenas (2004); e Li Xuerui, campeã de tênis em Londres (2012). O intercâmbio é visto como uma boa oportunidade de estreitar os laços entre Brasil e China no campo dos esportes.



Com o apoio do governo federal e da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Governo do Distrito Federal, os Jogos 2024 são patrocinados pelos Correios, que terão um estande no evento com ativações e brindes, bem como por outras marcas, como Arcor, Baly Energy Drink e Ícone, que distribuirão produtos para os participantes.

*Estagiário sob supervisão de Marina Rodrigues