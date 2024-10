Cursinho do DF suspende aulas às vésperas do Enem e do vestibular da UnB

RP Raphaela Peixoto

Na reta final da preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), previsto para 3 e 10 de novembro, e para o vestibular da Universidade de Brasília (UnB), que será aplicado em 23 e 24 de novembro, o cursinho preparatório Exatas suspendeu as aulas nas unidades Asa Norte e Taguatinga.

A medida foi anunciada no domingo (20/10) por meio de um comunicado emitido pela coordenação do preparatório. No aviso, a coordenação afirma que as aulas foram suspensas devido a falta de pagamento de professores e funcionários. "Apesar de inúmeros esforços e tentativas de diálogo com a equipe gestora responsável, não houve manifestação por parte dela para regularizar a situação", afirmou a coordenação na carta enviada a comunidade escolar.

A carta também diz que "os salários permanecem em atraso por um período que compromete a subsistência pessoal e familiar de nossos professores e colaboradores. Não há mais condições de manter esse sacrifício. Sabemos que esta decisão impacta profundamente a rotina e os planos de alunos, pais e responsáveis, e nos solidarizamos com todos vocês".

Professor de química do cursinho desde 2014, Matheus Braga conta que as dificuldades financeiras da instituição teve início em 2019. À época o Exatas ficou sem pagar os professores, o que ocasionou a saída de muitos docentes. "Muitos professores saíram na época. Ficaram poucos e nós que ficamos continuamos mesmo na pandemia".

Braga também relata que a crise financeira depois do episódio parecia ter sido solucionada. Contudo, o professou afirmou que ano passado as complicações financeiras voltaram e ainda em outubro de 2023 ficou sem receber o salário.

Ainda de acordo com o relato do professor, o dono chegou a oferecer 24 lotes em Luziânia para quitar a dívida com os funcionários. "Os advogados foram atrás dos lotes e viram que eles não valiam nada e se fossem vendidos não pagaria nem a minha dívida", contou Braga.

Ainda não há data para retorno das aulas.

Indignação

Postagens no site Reclame Aqui evidenciam a indignação dos pais do alunos do cursinho. "Como ficará a situação pois estamos falando de sonhos, de dedicação e esforço destes meninos durante todo este ano e agora na reta final recebem uma noticias desta?", questionou um usuário. Clientes também reclamam que não consegue contato com o cursinho pois eles não atendem o telefone e desativaram as redes sociais.

"Na data de 20/10/2024, pleno domingo, recebi uma carta aberta da coordenação do cursinho, informando do fechamento da unidade Asa Norte, por falta de pagamento dos professores e demais funcionários. É lamentável. Efetuamos o pagamento em cartão de crédito, ainda restando parcelas a serem pagas, iremos pagar e não teremos a aula", afirmou outro usuário.

Em resposta ao Correio, o gestor do cursinho, Gastão Sanches, afirmou que "estamos entrando em contato com os responsáveis para alocar os alunos em outros cursinhos". Ele também informou que os pais dos alunos dos preparatórios para o Enem e o vestibular da UnB, podem procurar o cursinho Fleming. "Serão recebidos sem gastos, tanto o aluno da Asa Norte como os de Taguatinga. Só tem que comprovar que é aluno do curso Exatas", assegurou o gestor.