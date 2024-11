Vestibular da UnB: provas do primeiro dia abordaram Inteligência Artificial

DC Davi Cruz PI Pedro Ibarra

No primeiro dia de provas, a abstenção foi 25,56%, um pouco maior do que no ano passado, que foi de 23,08% - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

Cerca de 14.528 candidatos enfrentam o vestibular da Universidade de Brasília (UnB) neste fim de semana, concorrendo a 2.212 vagas para cursos de graduação. As provas, que ocorrem em dois dias, incluem redação, questões de conhecimento geral e língua estrangeira. Hoje (23/11), os candidatos fizeram questões de língua portuguesa, língua estrangeira, ciências humanas e redação. Em comum, as disciplinas abordaram o tema Inteligência Artificial. O ano ficou marcado por uma abstenção de 25,56%, pouco maior do que os 23,08% de 2023.

Os candidatos compartilham seus sonhos, desafios e expectativas para a prova que pode definir seus futuros acadêmicos. O jovem Ahmed Gabriel, 17 anos, mostrou determinação e confiança para conquistar uma vaga no curso de Ciência da Computação. Ele explicou ao Correio que vem estudando arduamente para o Enem, o vestibular e o PAS. "Realizar essas provas é uma grande oportunidade e estou bem confiante", contou.

O estudante ainda descreveu as disciplinas com as quais tem mais afinidade e outra que não tem tanta familiaridade. "Gosto muito de química e tenho facilidade com matemática. A física não é muito meu forte, mas eu vou dar um jeito e vai dar certo", comentou Ahmed, com bom humor. Residente da Asa Norte, ele contou com o apoio da mãe para o deslocamento até o local da prova no Pavilhão João Calmon, do campus Darcy Ribeiro que, segundo ele, foi tranquilo e sem preocupações.









A professora e mãe de Ahmed Gabriel, Mira Vieira, 55, também estava presente no local da prova e ressaltou que o principal é o bem-estar do filho. "Estamos com toda a expectativa, mas eu quero que ele seja feliz, esse é o meu objetivo, independentemente do resultado", afirmou. Ela ainda ressaltou o orgulho ao acompanhar o filho em um momento tão importante para ele.

O militar Daniel Moraes, 43, militar busca ingressar no bacharelado de música na universidade. "Eu já trabalho na área (música) e por isso vou ter uma certa facilidade na prova. Vou precisar somente aplicar aquilo que eu já sei", explicou. Morador da região do Guará, Daniel chegou de carro e contou que, em razão da distância, precisou sair uma hora antes da prova para não correr riscos.

Redação

À saída da prova, a discussão era o tema que permeou todo o exame: Inteligência Artificial. Foi pedido aos alunos fazer um texto dissertativo-argumentativo com um posicionamento sobre o seguinte trecho de uma entrevista de Noah Chomsky ao jornal português Público: "A IA, tal como é entendida atualmente, é um projeto corporativo que visa reunir conteúdos para serem usados por sistemas de simulação em grande escala. De que vale compreender o que quer que seja quando se pode analisar um sem-fim de dados e prever o que vai acontecer? Este é o mais radical ataque ao pensamento crítico, à inteligência crítica e particularmente à ciência que eu alguma vez vi".

Entre reclamações e elogios, os alunos comentavam sobre o fato de que a temática da IA foi usada na maioria dos textos para cobrar as habilidades interpretativas dos vestibulandos e não apenas na redação, como de costume. "Não imaginava que a prova toda teria um único tema", conta o estudante Igor de Souza Pontes, 17, que disputa uma vaga em psicologia. "Se você tinha estudado Era Vargas, ainda assim precisava relacionar o assunto de alguma forma com inteligência artificial, isso dificultou muito", reflete.

Na contramão do colega, Jeferson Popeye, 36, achou que este estilo de prova o ajudou a elaborar melhor as próprias ideias. Estudante de filosofia na Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), o pernambucano de Recife tenta passar para direito na UnB. "Amanhã, vou chegar ainda mais confiante para o segundo dia de prova, acho que fui bem hoje", diz o postulante à vaga na universidade brasiliense. "É importante discutirmos inteligência artificial", exalta.

Avaliações

No primeiro dia de prova, os candidatos resolveram 30 questões de língua estrangeira, escolhidas entre inglês, espanhol ou francês, 120 itens de língua portuguesa e ciências humanas e uma redação. Já no segundo dia, serão 150 questões de matemática e ciências da natureza.

As questões têm quatro tipos: A, B, C e D. No primeiro caso, os inscritos vão responder a itens de certo ou errado, que atribuem pontuação positiva ou negativa, a depender da concordância com o gabarito oficial. O segundo tipo se refere a questões que envolvem cálculos, sem pontuação negativa, caso o candidato erre o item. O tipo C são questões de múltipla escolha, que atribuem pontuação positiva de dois pontos em caso de acerto e negativa de -0,667. Já o D envolve itens abertos, podendo ser discursivos, cálculos ou desenho de gráficos, por exemplo.

Resultados

O gabarito oficial preliminar do vestibular será divulgado em 26 de novembro. Já o resultado final nas provas de conhecimentos, questões do tipo A, B e C, estará disponível em 16 de dezembro, enquanto para as do tipo D e a redação, está previsto para 3 de janeiro de 2025. A partir de 3 de fevereiro, será divulgada a relação dos candidatos selecionados, iniciando-se a convocação para o registro acadêmico em primeira chamada para o ingresso na UnB.