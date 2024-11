Sisu oferece vagas por cota para estudantes de áreas rurais

RP Raphaela Peixoto

O processo seletivo Sisu utiliza as notas do Enem como critério de classificação para vagas em graduações de instituições públicas de ensino superior - (crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

O Ministério da Educação (MEC) publicou, nesta semana, uma portaria que assegura vagas reservadas no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) para estudantes que completaram o ensino médio em instituições localizadas em áreas rurais. A portaria já está em vigor.

A medida é direcionada a estudantes que finalizaram todo o ensino médio em escolas situadas em zonas rurais ou que servem predominantemente a populações do campo, incluindo agricultores familiares, pescadores artesanais, ribeirinhos, entre outros. Esta norma se aplica a institutos federais de educação superior e a instituições federais que oferecem vagas em cursos técnicos de nível médio.

De acordo com a pasta, a medida tem o intuito de "promover a inclusão social, garantindo que estudantes do campo tenham as mesmas oportunidades de acesso ao ensino superior que os alunos de áreas urbanas".

O processo seletivo Sisu utiliza as notas do Enem como critério de classificação para vagas em graduações de instituições públicas de ensino superior. Os pesos específicos para as áreas de conhecimento avaliadas no exame nacional e as notas exigidas para cada curso são decididas pelas universidades.

Prazo de inscrições

O período de inscrições será ficara aberto entre os dias 15 e 18 de janeiro de 2025. A seleção será com base nas notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024, realizadas no dia 3 e 10 de novembro deste ano.

Para realizar a inscrição, o candidato deve ter feito a edição mais recente do Enem, sem ser "treineiro", e não ter zerado a redação. O Sisu não tem limite de renda, nem de idade.

O período de adesão das Universidades Públicas no Sisu 2025 se encerra no dia 29 de novembro, o período de retificação será nos dias entre 2 e 6 de dezembro de 2024.