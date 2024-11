Enem: candidato que usou "fórmulas" de redação pode perder pontos; entenda

CB Correio Braziliense

Poderão perder pontos na prova de redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) candidatos que escreveram modelos baseados em 'fórmulas' de avaliações bem-sucedidas. Essas 'fórmulas' situações abrangem o uso de modelos de textos pré-prontos de redação, além do uso "forçado" de autores ou repertórios culturais sem ligação com o tema ou o contexto exposto na prova de textos do Enem.

Neste ano, candidatos tiveram de redigir um texto no modelo dissertativo-argumentativa sobre o tema "Desafios para a valorização da herança africana no Brasil”. Além da fidelidade ao tema, a redação teve de ter entre sete e 30 linhas.

O Exame Nacional do Ensino Médio foi criado para avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. Mas ao longo de mais de duas décadas de existência, o Enem se tornou a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e de iniciativas como o Programa Universidade para Todos (Prouni). Instituições de ensino públicas e privadas utilizam a nota do exame para selecionar estudantes. Os resultados são utilizados como critério único ou complementar dos processos seletivos, além de servirem de parâmetro para acesso a auxílios governamentais, como o proporcionado pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Os resultados individuais do Enem também podem ser aproveitados nos processos seletivos de instituições portuguesas que possuem convênio com o Inep para aceitar as notas do exame. Os acordos garantem acesso facilitado às notas dos estudantes brasileiros interessados em cursar a educação superior em Portugal.