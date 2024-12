Instituições de ensino superior têm até 16/12 para aderir ao ProUni 2025

FN Fabio Nakashima*

Prouni - (crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

As instituições privadas de ensino superior têm até, 16 de dezembro, para assinar o termo de adesão para formalizar sua participação na primeira edição do Programa Universidade Para Todos (ProUni) de 2025, documento que formaliza o compromisso com as regras do programa e com a oferta de bolsas aos estudantes. O prazo para a adesão começou em 27 de novembro.

O programa, que oferece bolsas de estudo integrais e parciais para estudantes de baixa renda em cursos de graduação, é uma das principais iniciativas do governo federal para ampliar o acesso ao ensino superior no Brasil.

O ProUni é destinado a candidatos que cursaram o ensino médio em escolas públicas ou em instituições privadas como bolsistas integrais, e que possuem renda familiar per capita de até três salários mínimos. Além disso, é necessário que os estudantes tenham participado da edição mais recente do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e obtido desempenho mínimo de 450 pontos, sem ter zerado a redação.