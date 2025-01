Ambev abre vagas para jovem aprendiz em diversos estados

FN Fabio Nakashima*

Ambev abre vagas para jovens aprendizes com benefícios como plano de saúde, 14º salário e auxílio creche. Inscrições no site oficial - (crédito: Karlos Geromy/OIMP/D.A Press)

A Ambev divulgou a abertura de vagas para o programa de jovens aprendizes, voltado para talentos que desejam ingressar no mercado de trabalho. A iniciativa oferece oportunidades em diferentes áreas, para trabalhar em diversos estados, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Goiás e o Distrito Federal. As inscrições podem ser realizadas por meio do site da Gupy (https://ambev.gupy.io/), selecionando a opção "aprendiz" no "tipo de vaga".

Em Brasília, a oportunidade é para a área de vendas. Os candidatos selecionados serão responsáveis por operacionalizar atividades relacionadas à área de atuação, contribuir para a otimização dos serviços e utilizar ferramentas de gestão e análise, como o Excel. Para se candidatar, é preciso estar matriculado em um curso de aprendizagem, ter disciplina para cumprimento de rotinas e facilidade de relacionamento interpessoal.

A Ambev também oferece benefícios, como plano médico e odontológico, telemedicina, seguro de vida, gympass, apoio à saúde mental, cesta de Natal, brinquedos para filhos, vale-alimentação ou refeição, abono assiduidade (14º salário), auxílio-creche/babá, e opções de vale-transporte. A remuneração não foi divulgada. As inscrições estão abertas até 24 de janeiro: https://bit.ly/3DH0ebZ. Vaga válida para pessoas com deficiência (PcD).

*Estagiário sob a supervisão de Marina Rodrigues