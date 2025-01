Senac-DF oferece curso técnico em segurança do trabalho

FN Fabio Nakashima*

Alunos do curso técnico em segurança do trabalho do Senac-DF aprendem a identificar e mitigar riscos, contribuindo para ambientes profissionais mais seguros - (crédito: Freepik)

Com o mercado de trabalho demandando cada vez mais profissionais qualificados, a área de segurança do trabalho desponta como uma das mais promissoras para 2025. Dados do Ministério do Trabalho apontam que a demanda por técnicos em segurança do trabalho deve crescer 20% ao longo deste ano. Para atender a essa necessidade crescente, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Distrito Federal (Senac-DF) abriu inscrições para seu curso técnico na área, com início das aulas previsto para março. Para mais informações e como se inscrever no curso, acesse o link: https://shre.ink/bvEy.

A segurança do trabalho é fundamental para reduzir os riscos de acidentes e preservar a integridade dos trabalhadores. A Portaria n.º 3.241, de 1978, estabelece que empresas públicas e privadas, regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), devem contar com serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho.

A formação de 18 meses do curso capacita os alunos a reconhecer e analisar situações de risco no ambiente de trabalho, adotando medidas de controle por meio de programas de segurança e saúde ocupacional para minimizar possíveis ameaças à integridade dos colaboradores.

O diretor regional do Senac-DF, Vitor Corrêa, reforça a importância da formação adequada. “Precisamos de profissionais capacitados para identificar e avaliar riscos, elaborar planos de ação eficazes e aplicar medidas de proteção coletiva e individual. A área de atuação é ampla, abrangendo empresas de diversos setores, agências governamentais, instituições educacionais e consultorias”, explica Victor.